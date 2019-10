Brutto colpo per Alberto Angela, il conduttore finisce all’angolo. Cosa è successo

Un ko che fino a poche settimane era difficile pronosticare. Specie dopo i successi che Alberto Angela aveva mietuto contro l’edizione Vip di Amici, con alcuni che sui social erano arrivati a mettere in discussione la figura di Maria De Filippi. Uno sogno, quello del sorpasso, che per ora Alberto Angela dovrà mettere nel cassetto.

Lo show di Canale 5 "Tù sì que vales" vince la gara degli ascolti della prima serata del sabato con 5 milioni 342 mila spettatori totali e il 30% di share. Su Rai1 "Ulisse – Il piacere della scoperta", condotto da Alberto Angela e dedicato al "mondo di Ben Hur", è stato visto da 2 milioni 961 mila spettatori e uno share del 15,4%. Nel resto della prima serata Rai, su Rai2 le serie tv "N.C.I.S." e "F.B.I." sono state viste in prime time, rispettivamente da 1 milione e 228 mila spettatori con il 5,6% di share e da 1 milione 223 mila con il 5,7%.

















Con 1 milione 166 mila telespettatori e il 6,1% di share cresce rispetto alla settimana precedente il programma "Le ragazze", condotto da Gloria Guida in prime time su Rai3 e giunto alla quarta puntata. Sempre sulla terza rete, in access prime time, "Le parole della settimana", condotto da Massimo Gramellini, arriva a 1 milione e 356 mila spettatori, con il 6,3% di share.









Nel resto della prima serata Mediaset, su Italia 1 il film d'animazione L'Era Glaciale ha registrato 939 mila telespettatori, share 4,4% di share. Su Retequattro il film I predatori dell'Arca Perduta ha ottenuto 530 mila telespettatori, share 2.7%. Su La7 la serie "Little Murders" fa registrare 327.000 spettatori netti per l'1.9% di share. "Prospettive di un delitto", sul Nove, registra 252.000 spettatori netti per l'1.2% di share.







Per quanto riguarda l’informazione, l’edizione del Tg1 delle 20 si conferma leader degli ascolti con 4 milioni 259 mila spettatori e il 21,5%; per il Tg5 3 milioni 937 mila spettatori con il 19.7%; per il TgLa7 878 mila spettatori con il 4.4%.

Nel complesso le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima serata, seconda serata e 24 ore rispettivamente con 7.940.000 spettatori (36.82% di share), 5.117.000 spettatori (43.58% di share) e 3.401.000 spettatori (33.91% di share).

