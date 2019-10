“Un pugno nello stomaco”. Gelato lo studio di Verissimo, Francesco Arca scoppia a piangere: tutto il suo dolore

Nel pomeriggio di questo sabato, 26 ottobre, è stata trasmessa la nuova puntata di Verissimo, il talk-show condotto da Silvia Toffanin. l nuovo appuntamento tv, riporta il Giornale, ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio l’attore Francesco Arca, divenuto noto agli occhi del grande pubblico di Canale 5 grazie al ruolo di tronista coperto a Uomini e donne.

Nel corso della sua intervista rilasciata al talk show del sabato pomeriggio, il bello e tenebroso Arca, appena subentrato come attore nel cast de L'isola di Pietro 3 – la serie-tv che vede protagonista anche Gianni Morandi – si è commosso alla visione di alcune immagini della sua vita privata mandate in onda dalla regia. E, durante il suo ultimo intervento televisivo, l'ex tronista ha rilasciato delle importanti dichiarazioni sul rapporto maturato nel tempo con i suoi due figli, avuti dalla compagna Irene Capuano.

















"Un tempo avevo paura della felicità -dichiara il sex symbol di Uomini e donne, Francesco, parlando alla conduttrice Toffanin di sé e dei suoi figli, Maria Sole e Brando-. Mi sembrava una cosa molto passeggera. Da quando ho i figli non ho più paura della felicità. Questo perché con i figli nasce in te un senso di responsabilità troppo forte che ti spinge a non avere più paura. Agisci in maniera diversa. È proprio vero che quando nasce un figlio tu rinasci".









L'interprete e new-entry in L'isola di Pietro 3, che andrà in onda ogni venerdì su Canale 5, è tornato a formare una coppia con la Capuano, dopo aver chiuso una turbolenta relazione avuta con Laura Chiatti, attualmente innamorata di Marco Bocci. L'attore 39enne dallo sguardo magnetico, nonostante sia impegnato alle prese con diversi progetti, che lo vedono diviso spesso tra Italia e Spagna, riesce comunque a dedicare del tempo ai suoi figli e ad impartire agli Arca junior i suoi valori: "Da bambino sono stato vittima di bullismo e sto insegnando ai miei figli il valore del rispetto".







Francesco Arca Esordisce in televisione come concorrente del reality show di Canale 5 Volere o volare, condotto da Maria De Filippi nel 2004. Nella stessa stagione televisiva prenderà parte al programma pomeridiano sempre della De Filippi Uomini e donne in veste di tronista. Ha posato nudo per un calendario e nel 2006 sarà un concorrente de La fattoria. La sua ambizione è quella di fare l’attor

