“Così no”. Tu sì que vales, Maria alza la voce, Belen scoppia a piangere in diretta

Seconda puntata ricca di spunti la seconda di Tu si que vales 2019. Protagonista assoluta è stata Belen Rodriguez. Bellissima come al solito, si è presenta in studio con un grande sorriso. A offuscarlo, uno scherzo di Maria De Filippi, la signora di Mediaset che da quando è tornata da sola al comando ha rivitalizzato gli ascolti del sabato sera, depressi dalla lotta contro Ulisse e Alberto Angela trionfatori per settimane.

Nel dettaglio Belen Rodriguez è stata prima rimproverata – ironicamente – da Maria De Filippi per l'uso improprio della lingua italiana ed è poi scoppiata a piangere per l'esibizione di una concorrente. Nei primi minuti di presentazione la moglie di Stefano De Martino ha fatto un breve ripasso delle regole per il pubblico in studio e a casa. "Un assunto", come ha detto Belen, che è stata subito corretta dalla giurata De Filippi.

















"Si dice riassunto", ha puntualizzato con il sorriso sulle labbra Maria. La Rodriguez non si è offesa e ha pronunciato di nuovo la parola ma questa volta in modo corretto. "Purtroppo lo spagnolo esce sempre fuori. E sto facendo pure dizione…", ha aggiunto la conduttrice del programma Mediaset.Subito dopo il rimprovero di Maria De Filippi, Belen Rodriguez si è commossa per l'esibizione di Danila, una delle concorrenti della seconda puntata di Tu si que vales 2019.













La donna a 67 anni ha cominciato a prendere lezioni di pole dance e ha deciso di esibirsi davanti a tutti per dimostrare che si possono raggiungere certi traguardi anche quando non si è più giovani. Un discorso e una performance che hanno toccato parecchio Belencita, che non è riuscita proprio a trattenere le lacrime.







“Mi sono commossa perché Danila ha ragione, a volte con un piccolo gesto si può cambiare tutto. Capita a ognuno di noi di attraversa un momento difficile, complicato, e non riusciamo a capire che la felicità è a portata di mano”, ha osservato Belen a Tu si que vales. Forse un riferimento alla lunga crisi, ormai superata, con Stefano De Martino?

