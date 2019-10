Caos a ‘Tale e Quale show’, Flora Canto è fiume in piena: fiumi di veleno contro la giuria

Caos a ‘Tale e Quale show’. Ad innescare la miccia, l’esibizione di Lidia Schillaci durante la puntata andata in onda ieri 25 ottobre. Sulla questione si è pronunciata anche Flora Canto, ex concorrente del programma . La bocciatura di Lidia che ha interpretato Mia Martini ha causato i malumori sia dei telespettatori, che sui social hanno espresso il loro dissenso, sia del fidanzato della Schillacci, che ha avuto un duro sfogo. A questo, si sono aggiunte le parole di Flora.

A rispondere c’è stata anche Flora Canto che non ha risparmiato parole non proprio dolci per la giuria: “Come ti dicevo sempre a fine serata… e come ti dico anche stasera… Io e la classifica dei giudici: due rette parallele! Non ci incontreremo mai. Tu e Jessica (Morlacchi, ndr) fortissime, ma anche questo te lo dicevo ogni sera.” Ancor più duro l’affondo del fidanzato della Schillaci, Luca Favilla. Il giovane ha preso di mira addirittura l’intero programma. Continua dopo la foto

















“Imbarazzante il modo in cui i giudici cercano di descrivere in modo più che superficiale il modo di cantare e l’impegno messo nel provare ad imitare un pilastro della musica italiana…chissà perché…”, ha esordito Luca Favilla nel suo lungo sfogo su Instagram: “Chissà perché non gli è stata affidata una cantante più affine a lei… chissà perché dopo la prima puntata è sempre stata buttata giù in qualche modo. Il ciuffo fuori posto, la scarpa troppo stretta, la voce non somigliante…chissà perché…eh… care agenzie di talent…aprite gli occhi“. Continua dopo la foto









La presa di posizione di Favilla, alla luce dell’attacco tutt’altro che velato nei confronti della trasmissione, farà sicuramente discutere. Come quella di Flora Canto, abituata ormai ai riflettori. Classe 1983 Flora Canto è nata a Roma e diventa nota per la sua storia d’amore con Filippo Bisciglia, storia che naufraga mentre lui è concorrente del Grande Fratello 6 dal momento che inizia una relazione con la compagna d’avventura Simona Salvemini. Continua dopo la foto







Delusa da quell’episodio Flora Canto approda come tronista a Uomini e donne nella stagione 2006/2007 e sceglie Francesco Pozzessere con il quale vive una storia d’amore che termina nel 2009. Ma il vero amore deve ancora bussare alla porta di Flora Canto che nel 2013 incontra sulla spiaggia di Sabaudia Enrico Brignano. Tra i due scocca la scintilla e inizia una storia d’amore che nel 2017 viene suggellata dalla nascita della piccola Martina.

