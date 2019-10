“Ho finto di essermi fatta male”. Pamela Camassa lo confessa solo ora, dopo la vittoria ad Amici Celebrities

Pamela Camassa ha vinto con meriti assoluti il programma televisivo ‘Amici Celebrities’, andato in onda su Canale 5. Uno degli sconfitti è stato il suo compagno Filippo Bisciglia, col quale è fidanzata da ben 12 anni. Nonostante la relazione sia di lunga data, il matrimonio non è vicino: “Siamo già sposati, cosa cambia? Anche se non abbiamo figli lei è la mia famiglia. Pamela è tutto per me, è la mia fidanzata, la mia migliore amica, la mia confidente”, ha dichiarato l’uomo a ‘Verissimo’, dove è stato ospite insieme alla sua dolce metà e la cui puntata andrà in onda oggi, sabato 26 ottobre.

A proposito del successo della compagna, il conduttore televisivo e cantante classe 1977 si è complimentato così: “Sono contentissimo per lei, se lo merita. Si è trattata di un’emozione grandissima, è come se avessi vinto anche io”. Poi l’attenzione si è spostata su Pamela, che ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni, svelando anche un retroscena inedito. (Continua dopo la foto)

“Amici Celebrities? Ho sempre sperato di vincere, come tutti i concorrenti, ma non c’è mai stato un momento in cui ho capito che ce l’avrei fatta. Grazie a questa esperienza sono venuti fuori tanti lati di me che io stessa non conoscevo. Ho sempre avuto una passione per il canto e per la danza e seguo Amici fin dalla prima edizione”, ha ammesso la ballerina, attrice e modella nata a Prato il 22 aprile 1984. (Continua dopo la foto)





























Poi la rivelazione: “In passato ho anche fatto un provino come ballerina, ma dopo aver superato il primo step, ho finto di essermi fatta male perché mi sembrava che fosse un livello troppo alto per me”, ha confessato Pamela Camassa. Questo episodio risale a più di 15 anni fa, prima della sua partecipazione a ‘Miss Italia’. (Continua dopo la foto)

Prima della sua avventura vittoriosa ad ‘Amici Celebrities’, Pamela nell’inverno 2013 era stata co-conduttrice della sesta edizione del programma di Rai 1, ‘I migliori anni’. Nell’estate 2014 ha fatto invece parte del programma comico-sportivo ‘Maxinho do Brazil’ in onda su Rai Sport 1. Per quanto riguarda il cinema, si annoverano sue recitazioni nella serie televisiva ‘I delitti del BarLume’ e nei film ‘Via del Corso’, ‘Un’estate al mare’ e ‘Cenci in Cina’. Ora non resta che capire quali altri risvolti professionali potrà garantirle il successo di ‘Amici Celebrities’.

