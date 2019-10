“Non voglio!”. Jonathan Kashanian, ‘colpo basso’ di Bianca Guaccero in diretta. E l’ex naufrago perde le staffe

Bianca Atzei non ha vissuto momenti positivi in passato, anche a causa dell’inaspettata e dolorosissima separazione con il suo ex grande amore Max Biaggi, ma adesso sembra nuovamente essersi innamorata. A farle perdere la testa è stato l’inviato del programma di Italia 1 ‘Le Iene’, Stefano Corti. Ma a far discutere è stato un episodio accaduto a ‘Detto Fatto’, che ha messo in grandissimo imbarazzo Bianca Guaccero.

Il protagonista non è stata la cantante 32enne bensì Jonathan Kashanian, suo amico intimo fino a qualche tempo fa. Dallo scorso mese di maggio non si vedono più foto dei due ed una prova della crisi che ha colpito la loro amicizia è giunta dall’inaspettato atteggiamento del personaggio televisivo israeliano, assunto dopo la visione di un’immagine che lo ritraeva insieme a Bianca. (Continua dopo la foto)

















“Ma cosa c’entra questa foto ora? Stavo parlando delle donne alte con cui è stato Max Biaggi e tra queste non rientra Bianca”, ha dichiarato un infastidito Jonathan. La Guaccero, apparsa perplessa, ha replicato al 38enne: “Ma non eravate amici?”. E lui ha ribattuto mostrandosi sempre più seccato dalle domande: “Non voglio parlare di queste cose, sono troppo personali”. (Continua dopo la foto)













In seguito, l’ex vincitore del ‘Grande Fratello’ nel 2004 ha comunque chiesto scusa alla conduttrice e a tutto il pubblico. Ma dettagli ulteriori sul rapporto tra i due non sono quindi stati svelati. Chissà cosa sia successo… I più maliziosi ritengono che sia stato l’attuale fidanzato Stefano Corti ad aver reso complicata l’amicizia tra Jonathan e Bianca. (Continua dopo la foto)

Poi Jonathan ha messo da parte la ‘polemica’ ed ha parlato anche di vicissitudini personali: “Dopo la maturità, per poter viaggiare e mantenermi, facevo il commesso e il calligrafo. La cosa più grave è definirmi un mezzo uomo solo perché non ho atteggiamenti da macho e ho dei modi più raffinati e indosso le calze gialle. Mia madre mi ha insegnato che i veri uomini sono quelli che riescono ad emozionarsi per le cose importanti della vita, come la nascita di un bambino”, ha dichiarato. “Non sono nessuno e non tutti devono conoscere la mia vita privata. Ma ho lavorato fin da bambino, mi mettevo il naso da pagliaccio e mi davo da fare alle feste private durante le elementari. Alle medie ero invece il segretario di un’associazione, mentre da adolescente lavoravo come insegnante privato”, ha chiosato Kashanian.

