“Non ti amo più? Non riesco…”. Serena Enardu e Pago, face to face dopo Temptation. E tra loro succede questo

Le anticipazioni della vigilia sono state tutte completamente rispettate. La puntata odierna di ‘Uomini e Donne’ è stata roboante per il confronto tesissimo ed estremamente acceso tra Serena Enardu e Pago. Ritornare a parlare di ciò che è accaduto durante ‘Temptation Island Vip’ non è stato facile per i due ex innamorati, che non hanno usato sempre parole leggere.

A Serena dispiace veder star male il cantautore, ma le sue idee sono chiarissime: “Non riesco a sferrargli l’ultimo colpo perché non riesco a vedere Pacifico stare male. Dopo Temptation è venuto a casa, abbiamo pianto per tre ore, ci siamo detti tutto. Abbiamo pianto insieme, però anche lì non riesco a dirgli ‘Non ti amo più’. Per non far soffrire un’altra persona ho rinunciato a delle cose e ho fatto soffrire me e lui”. L’influencer ed ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha fatto intendere con chiarezza che il suo amore è svanito. (Continua dopo la foto)

















Ed a quel punto un sorpreso Pago ha affermato: “Se avessi saputo che lei il dubbio sull’amore verso di me ce l’aveva da così tanto, non avrei partecipato a Temptation Island”. E l’uomo non ha digerito il fatto che la donna stesse minimizzando il suo comportamento avuto col tentatore Alessandro: “Ho capito che pensavi, ma se il tuo pensare poi ti porta a comportarti in quel modo lì… Se per te quello che hai fatto è normale, per me no. Per me ti sei comportata in maniera poco rispettosa”. (Continua dopo la foto)













L’artista, nonostante fosse molto provato ed affranto, ha voluto far sapere che non è infuriato con la sua ex: “Di nuovo riparlarne mi fa stare abbastanza male. Ognuno si sta facendo la sua strada, spero che tu riesca a stare bene. Non sono adirato con te, non ero arrabbiato neanche alla fine! Avevo capito che c’era una resa dei conti, però ognuno ha il diritto di vivere la vita come vuole; ma non puoi pensare di poterti comportare come ti pare!”, ha aggiunto Pago. Lei non è rimasta in silenzio ed ha risposto a tono. (Continua dopo la foto)

“Tu vuoi mettere in dubbio la mia moralità e non te lo permetto!”, ha ribattuto l’influencer cagliaritana. In conclusione però Pago ha poi commentato in maniera matura, sorprendendo positivamente Maria De Filippi: “Mi sono arrivati migliaia di messaggi e sono tutti molto belli, e devo dire anche per lei. La vita va avanti per tutti, non giudichiamo nessuno, lei merita tutto il bene del mondo, tutto il successo del mondo. Tutto”.

https://www.caffeinamagazine.it/televisione/377703-pamela-prati-colpo-di-scena/