“È arrivato il momento”. Pamela Prati, il colpo di scena sarà ricordato per anni

Pamela Prati e la sua strana storia col presunto fidanzato Mark Caltagirone sono stati i grandi protagonisti dei mesi scorsi, prima di una pausa estiva. Infatti, per diverso tempo l’argomento è stato messo in cantina, ma recentemente è stato Massimo Giletti a ‘Non è l’arena’ ad occuparsi nuovamente della vicenda. Nella puntata lanciò anche implicite accuse a Barbara D’Urso: “In quindici giorni abbiamo verificato che le due socie avevano già in passato fatto queste cose. Perché uno che si vanta di essere testata giornalistica non fa il lavoro giornalistico e sfrutta questa storia?”.

Ora però la showgirl ed attrice sarda vuole ancora dire la sua e prenderà nuovamente parte ad una trasmissione televisiva. Domenica 27 ottobre Pamela sarà su Rai1 e parlerà con Mara Venier durante la puntata di ‘Domenica In’. Ad annunciare la notizia della sua presenza in tv è stato Alberto Dondolo di ‘Dagospia’. E c’è grande attesa per ciò che potrà affermare la donna. (Continua dopo la foto)

















“La mitologica Pamela Prati, fu Caltagirone, sarà ospite da Sora Mara nella prossima puntata di Domenica In”, afferma Dondolo. Che continua il suo intervento riportando alcune dichiarazioni della Prati: “Pamelona rivela: ‘Torno a casa, da mia sorella Mara. Torno dove questa storia è iniziata. E sarà qui che tra poche ore finirà per sempre”. (Continua dopo la foto)













“Dopodomani, in diretta, la showgirl scodellerà una eclatante confessione che potrebbe mettere un punto alla telenovela dell’anno”, conclude ‘Dagospia’. Il fatto di essere presente in Rai sembra proprio un duro colpo inferto alla D’Urso, che sicuramente non sarà entusiasta di apprendere questa notizia. Lo scoop conclusivo potrà quindi farlo proprio la Venier. (Continua dopo la foto)

Nelle scorse settimane l’ex soubrette del ‘Bagaglino’ fu beccata da ‘Diva e Donna’ in un bingo di Roma. Negli scatti pubblicati si vede lei arrivare sul posto, accompagnata in automobile. Entra da sola, resta lì per circa due ore e poi esce, sempre senza compagnia. Non si è scoperto se lei abbia trionfato o meno, ma nei suoi confronti sono nuovamente esplose le polemiche sul suo vizio del gioco. In un’intervista alla Toffanin durante ‘Verissimo’, Pamela smentì la sua passione sconsiderata per il bingo: “Vorrei dire che non ho debiti di gioco, questa è una calunnia bruttissima che è stata detta sul mio conto”.

