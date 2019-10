“Vomitavo, pesavo 43 kg”. Heather Parisi, la confessione sui suoi problemi di salute

Non torna in Italia spesso, ma quando lo fa è sempre in grado di far discutere l’opinione pubblica. Stiamo parlando della ballerina ed attrice americana, ma naturalizzata italiana, Heather Parisi. Stavolta la donna è stata ospite della trasmissione ‘Verissimo’, condotta da Silvia Toffanin su Canale 5. La puntata integrale andrà in onda nel pomeriggio di sabato 26 ottobre.

Heather ha voluto soffermarsi sulla crisi politica di Hong Kong, visto che lei abita proprio lì insieme alla sua adorata famiglia: "Sono mesi complicati ad Hong Kong, ma non abbiamo paura. La violenza c'è, ma basta evitare alcune zone. Durante il weekend succede sempre qualcosa, ma poi torna tutto normale. Viviamo con la speranza di un futuro migliore, sono ottimista".

















Poi una delle icone della televisione italiana dalla fine degli anni '70 alla prima metà degli anni '90 si è lasciata andare ed ha raccontato uno struggente aneddoto sulla sua vita: "Ho sofferto di bulimia. Nel periodo in cui a Milano facevo Fantastico 4 con Gigi Proietti, ero talmente infelice della mia vita privata che mangiavo di tutto e poi vomitavo l'anima. Sono riuscita a pesare 43 chili e più mi dicevano che ero troppo magra, più continuavo a mangiare e poi a vomitare".













"Il mio problema è che avevo accanto delle persone terribili che mi hanno portato a prendere decisioni sbagliate. Grazie a mio marito Umberto Maria, senza medicinali e senza terapie mentali, piano piano ne sono uscita", ha dichiarato una commovente Heather Parisi. Non sono però mancate delle vere e proprie stoccate nei confronti della rivale Lorella Cuccarini.

"Perché dobbiamo parlare di santa subito? Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma Nemica Amatissima non l'ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. Si è trattato di un'esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Lei non è niente per me. Provo indifferenza, non fa parte della mia vita", ha detto Heather riferendosi alla conduttrice de 'La vita in diretta'. Lo scorso mese di settembre, sempre a 'Verissimo', la 59enne ballerina nata a Los Angeles parlò di Pippo Baudo, 'accusandolo' di essere stato lui l'artefice della nascita della rivalità con Lorella, perché in un'edizione di 'Fantastico' la sostituì appunto con la Cuccarini.

