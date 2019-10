“Benvenuto amore mio”. Fiocco azzurro a Uomini e Donne, l’annuncio è arrivato

Fiocco azzurro a Uomini e Donne. Diletta Pagliano è diventata mamma. Poche ore fa è nato Thomas, il primogenito dell’ex corteggiatrice e del suo fidanzato Alessandro. A riportare la notizia è stato il blog Isa e Chia a cui la Pagliano ha confermato la lieta novella informando che il neonato è lungo 52,7 cm e pesa 3.330 kg. Negli anni scorsi la donna è stato un volto celebre del programma di Maria De Filippi, facendosi amare dal pubblico nel ruolo di corteggiatrice.

Resta nella memoria dei telespettatori la sua storia con l'ex tronista Leonardo Greco. Tempi lontani. Oggi Diletta ha cambiato vita ed è divenuta madre dopo una gravidanza non facile. L'ex corteggiatrice del Trono Classico, recentemente intervistata dal magazine Uomini e Donne, ha raccontato di aver vissuto momenti difficili dopo essere rimasta incinta.

















"Ho dovuto curare una pericolosa infezione ossea e sono rimasta incinta quando ero al termine della convalescenza", ha narrato Diletta Pagliano che è rimasta vittima di un grave incidente prima della dolce attesa. Un periodo terribile, affrontato con il sostegno di Alessandro: "Per fortuna il mio compagno è molto presente e non vediamo l'ora di cominciare l'avventura". Avventura che ha avuto inizio poche ore fa, con l'arrivo di Thomas.









Nel corso dell'intervista c'era stato spazio anche per parlare di Leonardo Greco. La storia tra lui e Diletta Pagliano è terminata definitivamente nel 2016 dopo ben sei anni d'amore. Oggi i due ex non si sentono più e non hanno mantenuto i contatti. "In questo momento sto vivendo il momento più bello della mia vita: sono in gravidanza – ha svelato -. Non saprei dire qual è il ricordo più bello con lui, sono in un'altra dimensione. E no, non lo sento più da quando ci siamo lasciati".







In attesa di diventare mamma Diletta gestisce un ristorante di sushi con il fidanzato e sogna di tornare in televisione, magari proprio a Uomini e Donne: “Mi piacerebbe fare l’opinionista – ha detto, senza escludere che anche il piccolo Thomas possa sbarcare a Uomini e Donne per fare il tronista -. Se un giorno Thomas dovesse provare il desiderio di andare a Uomini e Donne gli consiglierei di divertirsi. Se prenderà dal padre farà impazzire tutte le ragazze”.

