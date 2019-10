Uomini e Donne, è lite infinita tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. La dama e l’opinionista sono arrivate ancora una volta ai ferri corti. In questa occasione, ad accusare la “collega” è stata Gemma Galgani: secondo la dama torinese, Tina Cipollari avrebbe una tresca clandestina con il suo ex Giorgio Manetti che ormai non fa più parte del parterre senior.

Malgrago la Cipollari sia fidanzata con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara, Gemma Galgani le punta il dito contro accusandola di avere un flirt che si consumerebbe all’esterno di Uomini e Donne. Le affermazioni, come era prevedibile, hanno scatenato il caos in studio, con la Cipollari che si è arrabbiata molto e si è scagliata pesantemente contro la sua nemica storica. Continua dopo la foto

















Naturalmente l’ex moglie di Kikò Nalli ha seccamente smentito le accuse rivolte da Gemma dicendole che non doveva permettersi di darle della “mign**tta” all’interno del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Oltre a Tina Cipollari, a smentire il flirt è anche lo stesso Giorgio Manetti: “Tra di noi c’è soltanto un rapporto di stima ed amicizia” avrebbe detto. Continua dopo la foto













Intanto oggi a Uomini e Donne andrà in onda il confronto tra Serena e Pago. Nella puntata di oggi ci sarà anche Alessia Marcuzzi che entrerà in studio seguita dalla Enardu. Quest’ultima appare abbastanza dimagrita. Non solo, dimostra di essere particolarmente agitata e dispiaciuta. Serena inizia il suo discorso spiegando quali sono i motivi che l’hanno poi portata a prendere l’amara decisione di chiudere la sua relazione. Continua dopo la foto







Ammette di essersi messa a nuda durante questa esperienza e di essere stata completamente sé stessa, anche sbagliando. Come già ha spiegato più volte, la Enardu racconta di essersi resa conto di non essere mai riuscita a dire la verità a Pago. Maria chiede, a questo punto, a Serena se si sono più rivisti con il cantante.Serena confessa di aver incontrato nuovamente l’ormai ex fidanzato ed entrambi si sarebbero detti tutto ciò che prima non erano mai riusciti a dirsi, piangendo anche insieme. In studio, la Enardu viene raggiunta da Pago, il quale ammette che rivedere tutto il loro percorso in filmato è stato brutto. Nonostante ciò, rivela che oggi sta meglio ed è più tranquillo.

