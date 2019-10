“Buttateli fuori!”. Caos a X Factor: Mika lo confessa in diretta e scoppia la polemica

Chi, come un ex giudice, può raccontare meglio di tutti come funziona il delicato meccanismo di X Factor? E indovinate chi, senza peli sulla lingua ha spoilerato al mondo intero il segreto della “freschezza” dei giudici del programma in onda su Sky? Mika, proprio lui, che ospite a X Factor 2019 è stato protagonista di un episodio davvero molto molto particolare! Il cantante, che è stato anche quinto giudice della serata, è stato accolto con grande calore da parte del pubblico e non solo. Il suo abbraccio con Alessandro Cattelan dopo essersi esibito ha colpito tutti, d’altronde quando era giudice ha fatto divertire ed emozionare per cui ha lasciato un bellissimo ricordo nei fan di X Factor.

Sono in tanti ad aver avvertito una improvvisa nostalgia di Mika giudice a X Factor, ma chissà se questo sogno di vederlo tornare al banco potrà avversarsi dopo ciò che è successo stasera. Vi raccontiamo cosa è successo, aggiungendo qualche commento che abbiamo trovato sul Web perché ovviamente su Twitter gli utenti si sono subito scatenati. strong>Continua a leggere dopo la foto

















Ma cosa è successo? Mika ha detto di voler dare un consiglio ai giudici. Cattelan naturalmente lo ha fatto parlare, non sospettando ciò che da lì a poco le sue orecchie avrebbero sentito. Il cantante infatti ha spiazzato tutti così: “Dentro le vostre orecchiette ci sono delle voci che vi parlano. Buttateteli fuori questi pezzi di me…a perché non servono a niente e seguite i vostri cuori”. strong>Continua a leggere dopo la foto e il video









L’espressione in viso di Cattelan era tutto un dire. Nessuno ha ribattuto a queste parole, ma andando avanti con la puntata è stato impossibile non notare che Samuel ha seguito il consiglio di Mika! Commentando l’esibizione dei suoi Booda durante la prima puntata, infatti, è sembrato proprio che il giudice togliesse l’auricolare dall’orecchio poggiandolo sul bancone. Un gesto che forse sarebbe passato inosservato senza l’osservazione dell’ospite della serata. Continua a leggere dopo la foto







Mika ha in pratica svelato che i giudici hanno degli auricolari nelle orecchie, ma rimane il dubbio sul perché. Saranno gli autori a guidare le scelte e i giudizi dei quattro giudici? Oppure sono solo dei suggerimenti su come creare polemiche? O magari per ricordare cosa è successo precedentemente, legare i vari episodi e dare un filo logico al programma.

Ti potrebbe anche interessare: Uomini e Donne, storia finita. L’ex tronista: “Ci siamo tanto amati ma non è andata”