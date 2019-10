Un anno fa il grande pubblico scopriva il talento di Leo Gassmann, figlio di Alessandro e nipote del grandissimo Vittorio. Figlio d’arte e classe 1998, Leo ha ereditato dalla famiglia paterna la voce calda e profonda dei Gassmann e un talento artistico innegabile che ha messo in luce sin dalle prime audizioni di X Factor, il programma a cui ha partecipato lo scorso anno nella categoria under uomini.

Appena salito sul palco Leo ha conquistato i giudici all'unanimità, anche se Manuel Agnelli lo trovava troppo impostato. Poi, però, era uscito dal talent a un passo dalla finale. "Non so se entrerò mai nella storia o se la mia voce servirà a qualcuno, ma cerco sempre di fare questo lavoro in buona fede e di stare dalla parte dei più deboli perché sono loro quelli che hanno più bisogno di aiuto oggi", aveva spiegato a Vanity Fair.

















Naturalmente appena si era presentato sul palco di X Factor con nome e cognome, Leo era stato subito etichettato come "raccomandato". E lui aveva commentato così: "I pregiudizi devono essere accettati perché è nella natura dell'uomo criticare, ma sono sentimenti che accolgo nel mio cuore e cerco di curare. Se mi danno odio io restituisco amore. Non canto solo per quelle persone che mi apprezzano ma, soprattutto, per quelle che mi disprezzano perché se provano odio verso di me senza neanche conoscermi è perché gli è mancato qualcosa nella vita. Dobbiamo cercare di aiutarli e volergli bene".









Ora, a un anno dalla sua partecipazione a X Factor, Leo Gassmann è pronto per un'altra sfida, quella di Sanremo Giovani. Ha infatti superato la prima selezione con il brano "Vai bene così" e adesso è tra i 65 artisti che sperano di conquistare il palco dell'Ariston. Su Instagram aveva scritto "Ci siamo quasi", poi, tra le sue Storie, ha ringraziato tutti quelli che gli sono vicini e lo sostengono.





Sono tanti a fare il tifo per lui sui social. C’è anche Sara Daniele, la figlia di Pino e migliore amica di Aurora Ramazzotti. Ora Leo dovrà passare le audizioni. Solo in 20, infatti, arriveranno alle ‘semifinali’ in onda in diretta il sabato pomeriggio su ‘Italia Sì!’ di Marco Liorni. Nelle puntate del 16, 23, 30 novembre e del 7 dicembre si decideranno i 10 finalisti di Sanremo Giovani che il 19 dicembre si giocheranno il pass per l’Ariston. Alla fine solo 5 di loro, insieme ai 2 vincitori di Area Sanremo e al vincitore della passata edizione di Sanremo Young, faranno parte delle Nuove Proposte di Sanremo 2020.

