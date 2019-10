“Una storia con Francesca Cipriani…”: ‘Lui’ arriva nello studio di ‘Pomeriggio 5’ e spiattella tutto: la confessione

La puntata odierna di ‘Pomeriggio 5’ è stata a dir poco scoppiettante ed ha visto soprattutto la presenza dell’ex frontman de ‘Giuliano’ e i ‘Notturni, Giuliano Cederle, di Carlotta Brambilla e Roberto Ceriotti di ‘Bim bum bam’, di Francesca Cipriani e del conduttore radiofonico Fernando Proce. E sono stati proprio questi ultimi a scaldare il pubblico e a scioccare Barbara D’Urso.

Gli ospiti hanno discusso delle meteore degli anni '80 e '90, tra cui spiccano Gianni Drudi ed Alberto Camerini, artefici rispettivamente di 'Fiki Fiki' e 'Rock 'n roll robot'. Ma a far scalpore sono state le clamorose ed inaspettate dichiarazioni di Proce, che ha confessato una notizia bomba.

















"Io e Francesca siamo anche usciti insieme. Diciamo che abbiamo avuto una storia", ha dichiarato Fernando lasciando di stucco la D'Urso. La Cipriani ha immediatamente smentito: "No, non è vero. Diciamo che mi faceva molti complimenti. Comunque gli ho detto di no". Però lo speaker radiofonico ha insistito: "Non è vero Francesca".













I dubbi a riguardo sono rimasti eccome e non è da escludere che la bombastica Francesca si sia infastidita non poco perché avrebbe voluto preservare questo segreto. Invece Proce è apparso molto determinato e sicuro di sé, dando la sensazione che stesse davvero dicendo tutta la verità. Chissà se in futuro questa presunta love story sarà ufficialmente confermata.

Nei mesi scorsi, in occasione della sua festa di compleanno, Francesca aveva dato il meglio di sé dando una mega festa in uno dei locali più esclusivi di Milano. Al quotidiano 'Il Tempo' aveva poi parlato proprio della sfera sentimentale: "A 35 anni l'unico regalo che vorrei è l'amore. Cerco l'uomo giusto per me. Magari potrebbe aiutarmi la tv. Maria, portami sul trono!". Su Instagram ovviamente si scatena postando spesso foto piccanti, che alzano la temperatura corporea dei suoi fan. In particolare, uno scatto fece mandare in visibilio tutti i suoi seguaci. Indossava nella circostanza soltanto un accappatoio aperto, che faceva intravedere l'enorme seno. I like furono numerosissimi e furono postati soprattutto dagli uomini commenti estasiati di questo tenore: "Meravigliosa", "Bellissima" e "Sexy". Vedremo in futuro cosa ci riserverà.

