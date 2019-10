Marisa Laurito, l’accusa a ‘Vieni da me’. Caterina Balivo non sa che rispondere e cerca di ‘salvarsi ‘ in corner

Ospite a “Vieni da me”, Marisa Laurito ha raccontato tanti aspetti della sua vita in un’intervista ricca di soprese e frecciatine. Salita in macchina per il viaggio on the road tra le tappe significative della sua vita – si tratta di una nuova formula con cui Caterina Balivo intervista i suoi ospiti – l’attrice e comica e conduttrice napoletana ha parlato anche della sua vita privata, rivelando aneddoti sul compagno Pietro Perdini, conosciuto quando passava un periodo in cui non stava bene a livello sentimentale.

“Renzo Arbore mi chiamò e mi portò in un ristorante con Luciano De Crescenzo. Lui se ne andò, allora Renzo mi portò in un bar dove Piero era stato portato da un amico. Lì loro si sono salutati e poi si è avvicinato, mi ha baciato la mano e mi ha detto una frase terribile”. Cosa le disse? “Mio padre è un suo grande fan”. Perdini la corteggiò subito e l’amore scoppiò follemente, tanto che i due stanno insieme da quasi 19 anni. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Io soffrivo pene d’amore, Renzo allora mi disse: ‘Dovevi dargli il numero di telefono’. E io gli dissi che glielo avevo già dato”. Marisa Laurito ha parlato anche del lavoro che svolgeva Pietro: “Vendeva utensili da cucina in tutto il mondo. È stato leader del settore, ma ora è in pensione”. A proposito del loro futuro insieme: “Non ci siamo ancora sposati, c’è tempo fino agli 85 anni. Ma ci sposeremo sicuramente sul mare”. (Continua a leggere dopo la foto)









Marisa Laurito ha raccontato anche un aneddoto sull’amicizia con Luciano De Crescenzo: “Giocavamo sempre a carte, lui vinceva sempre e io mi arrabbiavo moltissimo. Cominciai a barare e vinsi, ma lui non ha mai saputo che baravo”, ha spiegato commossa la conduttrice e attrice napoletana a Vaterina Balivo. Nella chiacchierata on the road, Marisa Laurito ha voluto commentare anche il caso che la scorsa primavera ha tenuto sulle spine il gossip nazionale, quello del ‘matrimonio’ tra Pamela Prati e l’inesistente Mark Caltagirone. (Continua a leggere dopo la foto)





La Balivo ha mostrato un filmato in cui si è mostrato uno stralcio dell’intervista che Pamela realizzò circa un anno fa proprio nel suo programma, dove la showgirl sarda raccontava la storia d’amore con Mark e la vita insieme ai figli Rebecca e Sebastian. “Non ti do la parola perché potresti dire di tutto”, ha risposto scherzosamente la Balivo. “La vostra redazione non si informa bene”, ha risposto subito la Laurito, lasciando la conduttrice basita. A quel punto, Caterina Balivo è corsa ai ripari commentando: “Ma qui era solo l’inizio della storia”.

“Jade è morta nel sonno”. Tra le più note del web, a 24 anni ha perso la battaglia contro il cancro