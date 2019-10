Caos a UeD, Giulia Quattrociocche perde le staffe in esterna. E Maria De Filippi senza parole

Puntata molto movimentata quella di oggi a Uomini e Donne, con il trono classico che si è letteralmente incendiato. Grande protagonista, Giulia Quattrociocche che sta letteralmente monopolizzando l’attenzione su di sé. Nell’esterna andato in onda oggi con che la bruna tronista ha trascorso con Cristiano è andato bene poco o niente. Giulia Quattrociocche non ha gradito il comportamento del suo corteggiatore e ci è andata giù pesante con gli attacchi dando ancora una volta il peggio di sé.

Cristiano non è stato di certo lì a farsi insultare, anzi ha replicato a tono fino a quando non è stata Giulia a far capire perché ha reagito così male all'assenza di reazioni al bacio con Daniele Schiavon: "Devo uscire di qua – queste le sue parole a Cristiano – con una persona che dovrà essere il padre dei miei figli". "Esagerata", ha commentato Cristiano, a cui in effetti non si può dar torto: partire da un presupposto del genere significa complicarsi la vita in un programma in cui è difficile fidarsi di chiunque venga a conoscerti.

















In puntata Cristiano ha avuto un momento di difficoltà, tant'è che la stessa Maria De Filippi è intervenuta dopo averlo visto senza salivazione: la conduttrice ha cercato di sbloccarlo, è riuscita a spingerlo a chiedere a Giulia un ballo ma alla fine nulla è cambiato. A rincarare la dose è stato poi Giulio ha rimproverato seppur carinamente la sua collega che in effetti se fosse molto meno aggressiva riuscirebbe a fare un trono abbastanza bello.









"Ti sta dicendo delle cose carine in maniera sbagliata – le ha fatto notare Raselli –. Secondo me lui visto che ti sta dicendo delle cose carine… Aiutalo, Giulia!". Giulia Quattrociocche non ha battuto ciglio: è vero che lei non ha pensato a Cristiano per tutta una settimana dopo la lite fuori dagli studi, ed è vero che al momento è più legata a Daniele e Alessandro.







“La prima volta che ho parlato con Daniele – ha confessato Giulia – mi sono trovata subito in sintonia e questa cosa mi porta su in un altro modo”. “Non capisco – è intervenuta Tina a un certo punto – con lui perché ti butti senza alcuna riflessione. Vedo che da parte tua c’era un grande trasporto, da parte sua invece…”..

