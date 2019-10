Pechino Express, la lista ufficiale dei concorrenti del reality. Nomi e coppie col botto

Attesa e fibrillazione per la nuova edizione del reality show ‘Pechino Express’, in onda su Rai 2 dal 2012. Il programma è un adattamento del format belga-olandese ‘Peking Express’ creato da Ludo Poppe. La data ufficiale del suo inizio è fissata per febbraio 2020 e comincerà qualche giorno dopo la fine del Festival di Sanremo. Ma non è ovviamente la data la cosa più importante per i seguaci del reality.

Ricordiamo che ‘Pechino Express’ consiste in una gara tra dieci coppie di conoscenti, che possono essere delle celebrità ma anche persone comuni, le quali devono sfidarsi lungo un percorso della durata di circa 8 mila chilometri. L’obiettivo finale è raggiungere una determinata meta in un viaggio a tappe di alcuni giorni. Grandi novità giungono dai nomi prescelti per la partecipazione al reality, molti dei quali sicuramente scoppiettanti. (Continua dopo la foto)

















Uno dei vip più clamorosi che ufficialmente prenderà parte al reality Rai è Asia Argento, che insieme a Vera Gemma comporrà la coppia de ‘Le Figlie d’Arte’. Di grande interesse anche i duo Max Giusti-Marco Mazzocchi, i quali saranno ‘I Gladiatori’, e Soleil Sorgé con Wendy Kay che saranno ‘Mamma e Figlia’. Ma andiamo a conoscere i restanti partecipanti. (Continua dopo la foto)













Gareggeranno per la vittoria finale anche Marco Marchisio e Ludovica Marchisio (‘Padre e Figlia’), Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi (‘I Wedding Planner’), Nicole Rossi e Jennifer Poni (‘Le Collegiali’), Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori (‘Gli Inseparabili’), Ema Kovac e Dayane Mello (‘Le Top’), Annandrea Vitrano e Claudio Casisa (‘I Palermitani’) ed infine Gennaro Lillio e Luciano Punzo (‘I Guaglioni’). Ma come già detto, sarà la Argento la vera star del reality. (Continua dopo la foto)

Dopo la sua rinuncia alla dodicesima edizione di ‘X Factor’, Asia ritorna in televisione non più come ospite bensì come assoluta protagonista. Il tour di quest’anno di ‘Pechino Express’ prevederà la partenza dalla Thailandia e dalla Cina e l’arrivo previsto in Corea. Come conduttore ci sarà Costantino della Gherardesca, nonostante un iniziale annuncio del direttore di Rai 2, il quale aveva comunicato il nome di Simona Ventura come possibile sostituta. Nella passata edizione vinsero ‘Le Signore della Tv’ Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti. Ora non resta che aspettare qualche mese per conoscere i nuovi vincitori.

