Pamela Barretta è una delle dame più in vista al trono over di Uomini e Donne. Ora sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Enzo Capo anche se nell’ultima puntata andata in onda tra i due ci sono state scintille. Tutto per colpa dell’outfit scelto da Pamela per la sfilata. Troppo audace quel body per il cavaliere: “Mancanza di rispetto. Non doveva toglierlo assolutamente. Non mi sta bene”, ha detto Enzo giustificando il 4 dato alla dama.

Eppure secondo Pamela inizialmente lui era d'accordo con la sua scelta: "Gli avevo accennato qualcosa e mi aveva detto che andava bene. Poi oggi…". Sulla questione è intervenuta persino Maria De Filippi, incredula di fronte alla richiesta di lui di cambiarsi. Pamela è poi scoppiata in lacrime ed è andata via. Enzo l'ha rincorsa, le ha chiesto di cambiarsi e lei ha incredibilmente accettato. Gianni Sperti non ha assolutamente compreso quella decisione e si è domandato: "Se Pamela fa così già da adesso, cosa accetterà in futuro?".

















Ma Pamela a UeD ha avuto anche una relazione con Stefano Torrese ed è di lui che è tornata a parlare. Dopo il durissimo scontro avvenuto in studio a settembre scorso, di Stefano si sono perse le tracce. Ora, a distanza di tempo e nonostante quella storia sia archiviata, la dama ha deciso di raccontare a mezzo social la sua verità su Stefano e la sua assenza al trono over.









"Non è vero che non vuoi tornare a UeD, ti hanno cacciato e non ti hanno mai invitato! Per come ti conosco sei sul divano di casa a piangere, guardando le puntate. La redazione ti ha messo fuori per la tua falsità", ha detto Pamela rivolgendosi a Stefano nelle Storie. E poi: "Il nome Marianna ti dice qualcosa? La fidanzata che avevi quando eri in trasmissione, vuoi che faccio una diretta con la tua ex così spiega lei a tutti i tuoi complotti?".







Dunque a detta di Pamela sembra che la loro storia sia finita anche per via di un terzo incomodo. Solo ora la Barretta ha scelto di svelare le motivazioni che hanno spinto la redazione a escluderlo dal parterre maschile: “La fidanzata mi ha contattato dopo l’ultima messa in onda di settembre 2019, Stefano aveva una donna a casa; posso svelare altro?”.

