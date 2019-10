“Con lui mi trovo bene”. Bianca Guaccero, la confessione sulla sua nuova avventura

Bianca Guaccero a cuore aperto si confessa al settimanale Oggi. Bianca Guaccero, l’amata conduttrice di Detto fatto, che ha preso il posto di Caterina Balivo dallo scorso anno, si sta per buttare in una nuova avventura professionale. Tra poco inizierà a condurre il programma “Una Vita da Cantare” insieme a Enrico Ruggeri ed è molto felice di questo nuovo lavoro che la farà mettere in gioco ulteriormente (si parte il 16 novembre).

Ha parlato della sua vita professionale e anche di quella privata (per esempio ha parlato della figlia Alice, 5 anni, avuta dall'ex Dario Acocella), Bianca Guaccero, durante l'intervista a Oggi. Ha parlato delle difficoltà, dei problemi, delle insicurezze. E di altre cose che hanno mostrato il suo lato più umano e sensibile. Per esempio sapete come Bianca Guaccero ha combattuto le sue insicurezze? Andando in analisi. "Se non avessi fatto questo mestiere avrei studiato psicologia" ha raccontato Bianca Guaccero.

















E ha aggiunto: "Andare dallo psicologo è un atto d'amore verso se stessi. Come ci si cura quando ci si rompe una gamba, così dobbiamo occuparci del nostro animo". Andare in analisi è una cosa che si fa per se stessi e Bianca si è fatta questo regalo. E che male c'è ad ammetterlo? Però forse i fan, che sono abituati a vederla tanto sicura, non si aspettavano questa cosa da lei. Dopo aver affrontato l'argomento insicurezze, si parla del nuovo progetto…









"Sono onorata ma anche spaventata – ha detto -. La paura fa bene e spinge a dare sempre di più. Con Enrico mi trovo bene. Non amo le persone affettate, impostate, e lui è tutto l'opposto". Ovviamente Bianca parla anche della sua vita privata e svela, in questo contesto, di essere una tuttofare: "Sono l'uomo e la donna di casa. Ho tutti i difetti ma sono organizzatissima". E con la figlia ha un legame speciale anche se è una madre che dà delle regole: "Sono severa, sulle regole non transigo".





Durante l’intervista ci sono anche dei riferimenti all’amore. Anche su questo Bianca ha le idee chiare: “Quando hai alle spalle un matrimonio finito ne deve valere la pena davvero. E comunque non sono alla disperata ricerca di un uomo, sono già felice di mio”. Ma il sogno di incontrare il principe azzurro ancora esiste: “Sogno di trovare l’amore della mia vita. Voglio un amore maturo, più simile alla pace che ho dentro adesso. L’inquietudine di ieri non mi appartiene più”.

