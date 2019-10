Amici Celebrities, è successo dopo la finale. Un ‘bruttissimo’ colpo per Michelle Hunziker e Maria De Filippi

È Pamela Camassa la vincitrice della prima edizione di “Amici Celebrities”, la versione vip del talent show ideato da Maria De Filippi. Nella finale, condotta da Michelle Hunziker, l’ex miss, showgirl e attrice si è imposta nello scontro decisivo sull’attore Massimiliano Varrese, pesantemente criticato dal giudice Loredana Bertè. Sul terzo gradino del podio il fidanzato della Camassa, il conduttore di ‘Temptation Island’ Filippo Bisciglia, mentre quarto si è classificato Ciro Ferrara.

"Ero timida e insicura, ho abbattuto i muri che io stessa avevo creato. Credo nei sogni e il sogno che avevo da ragazzina si sta realizzando". ha dichiarato Pamela Camassa, che poi il televoto ha incoronato. Pamela dedica "anche a Filippo" la sua vittoria. Prima della sfida Finale Filippo aveva detto: "Sono ancora quel ragazzino che voleva fare il cantante. Le emozioni le vivo davvero, canto forte perché è forte quello che ho dentro".

















Nel corso della serata, il primo eliminato è Ciro Ferrara che ha la peggio nella prima manche contro Filippo Bisciglia. La successiva sfida incorona Varrese primo superfinalista. La sfida per il secondo superfinalista è un affare di famiglia e se lo aggiudica Pamela Camassa che piange per l'emozione. Infine il duello finale tra la Camassa e Varrese con l'attrice che ha vinto la prima edizione del talent di Maria De Filippi in salsa vip. Tra problemi tecnici e pubblicità a sorpresa, la serata è stata tutt'altro che semplice per la conduttrice, già messa alla prova dal malessere che l'ha colpita. Così, quando dalla regia le è arrivato il segnale di sospendere la gara per mandare uno spot, Michelle è sbottata: "Ma nooo ancora un'altra pubblicita?!", ha detto tra gli applausi del pubblico.









Ma come sono andati gli ascolti della finale di Amici Celebrities? Non bene, visto che il programma condotto da Michelle Hunziker è stato battuto da un film di Rai Uno, Brooklyn. Amici Celebrities ha totalizzato il 15.8% di share contro il 13.3% di Brooklyn che però ha superato il rivale in quanto a telespettatori: 3.020.000 contro 2.629.000. La scorsa settimana, il talent di Canale 5, non avendo un competitor forte, si era aggiudicato il primo posto con 2.978.000 spettatori per il 18.5% di share, ben 3 punti in più della puntata precedente.





Nella serata del 24 ottobre, su Rai2, l’ultima puntata di Rocco Schiavone 3 ha interessato 2.264.000 spettatori (9.4%). Su Italia Uno Viaggio nell’isola misteriosa ha intrattenuto 1.744.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto 2.014.000 spettatori con il 9.4%. Su Rete 4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 950.000 spettatori con il 4.8%. Su La7 Atlantide ha registrato 479.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 X Factor – La Corsa verso i Live segna 335.000 spettatori (1.5%). Sul Nove il secondo appuntamento con L’Assedio è seguito da 230.000 spettatori (1%). Su FoxLife Extravergine interessa 4.707 spettatori (0.02%).

