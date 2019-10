Amici Celebrities, ecco il vincitore della prima edizione del talent ideato da Maria De Filippi

Nell’ultima puntata finale di Amici Celebrities, andata in onda su Canale 5 mercoledì 23 ottobre, tantissimi colpi di scena per lo spin-off del longevo Amici. Così, il nuovo talent show condotto da Michelle Hunziker e ideato da Maria De Filippi e nato dallo storico brand che ha quasi 20 anni di edizioni all’attivo, chiude la sua prima edizione realizzata con i concorrenti VIP. Abbiamo un vincitore! Pamela Camassa è la vincitrice della prima edizione di Amici Celebrities. Non era facile vincere, la concorrenza era serrata: Filippo Bisciglia (terzo classificato) Ciro Ferrara(quarto) e Massimiliano Varrese, arrivato secondo, erano i finalisti rimasti in gara.

Pamela Camassa ad Amici Celebrities ha trionfato realizzando un percorso invidiabile. La sfida tra Massimiliano Varrese e Pamela Camassa è stata decisa dal televoto. Il primo risultato parziale ha visto in vantaggio la Camassa. Il risultato è stato poi confermato ed è stato schiacciante: la Camassa ha trionfato con il 61% delle preferenze. Lo strappo definitivo e la corsa verso la vittoria è arrivato quando è riuscita ad eliminare suo marito Filippo Bisciglia e conquistare il posto utile per la finalissima con Massimiliano Varrese.

















Proprio Bisciglia, al momento dell'incoronazione, è corso verso la compagna per abbracciarla e darle un bacio appassionato. Curiosità: i due superfinalisti si conoscono sin dalla adolescenza. Massimiliano Varrese e Pamela Camassa sono infatti amici da tanto tempo. È stata tra i concorrenti più in vista di questa edizione, anche perché, proprio come Massimiliano Varrese, è tra quelli che si sono esibiti sia nella disciplina del ballo che in quella del canto.









La bella showgirl, nata a Prato il 22 aprile 1985 ha 35 anni, ha dimostrato grande coraggio e spirito di sacrificio. Qualità determinanti per la vittoria finale. Ma chi è davvero Pamela? A 16 anni l'esordio nel mondo dello spettacolo con la partecipazione al film "Via del Corso di Adolfo Lippi". Nell'estate del 2000 vince "Miss Mondo Italia" che le permette di andare a Miss Mondo 2002.







È stata valletta di Carlo Conti ne “I Raccomandati”, concorrente a “Ballando con le stelle” arrivando seconda in classifica. Ha preso parte anche ai film Un’estate al mare (2008) di Carlo Vanzina e Cenci in Cina (2009) di Marco Limberti. Ha condotto con Carlo Conti “I migliori anni”. È stata giurata di “Selfie”, programma Mediaset che ha rilanciato Simona Ventura.

