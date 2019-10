Non va come tutti avremmo pensato e non sembra raccogliere grandi consensi la conduzione di Michelle Hunziker, che appare leggermente spaesata nel ritmo della diretta. A molti manca Maria De Filippi. Il curioso dualismo di questa prima edizione ha creato un inevitabile confronto tra le due conduttrici, pesando sul gradimento della trasmissione. “Maria dove sei?”, scrive qualcuno sui social network. E ancora: “E c’era chi lamentava la presenza della De Filippi la scorsa settimana e il suo continuo intervento. Stasera Michelle ne combina una dietro l’altra”. Ma cosa è successo? La bella svizzera stava male, eppure era sul palco di Amici Celebrities.

Nessuno da casa si sarebbe accorto delle sue condizioni non ottimali di salute se non fosse stato per Andrea Pucci. Il comico, infatti, fa il suo ingresso in studio e scherza subito con la conduttrice e sua amica. "Questa donna qui ha 71 di febbre! – esordisce il comico – Oggi l'ho chiamata e aveva una voce che quando mi ha risposto ho pensato fosse Maria De Filippi" scherza ancora Pucci.

















E Michelle non nega che le cose siano diverse, anzi sorride consapevole che oggi le cose non siano state particolarmente semplici per lei. A parte le critiche, Michelle Hunziker ha contribuito ai buoni ascolti ottenuti grazie alla semifinale di Amici Celebrities, in seguito al crollo precedente. Il suo ingresso nel talent non è stato di certo dorato e questo ha influenzato anche il morale della presentatrice che però ha potuto contare sull'importante supporto non solo di Maria De Filippi ma anche del marito Tomaso Trussardi.









Proprio quest'ultimo, sua spalla non solo nel privato, è riuscito nel compito non semplice di risollevarle il morale quando è stata bersagliata dalle copiose critiche. Ma come sta adesso Michelle Hunziker? La conduttrice di Amici Celebrities ha deciso di affidarsi ai consueti rimedi della nonna ma non solo.







Tramite le sue Instagram Stories ha reso partecipi i suoi numerosi follower. “Ce la farò, giuro!”, ha tranquillizzato. “Sono energica a palla!”. Quindi ha spiegato quali sono i suoi rimedi naturali messi in atto per far tornare la voce: “Limone, zenzero, bollitore e la voce piano piano sta tornando”, ha tranquillizzato.

