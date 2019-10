Ha rappresentato un mito televisivo per diverse generazioni, ha lavorato a molti varietà anni ’80 e ’90 e sigle come “Cicale”, “Disco Bambina” o “Crilù” sono diventate un cult. Stiamo parlando di Heather Parisi. Dopo la separazione dei suoi genitori, nel 1973 studia danza presso l’American Ballet e, due anni dopo, ottiene una borsa di studio che le consente di trasferirsi in Italia. Nel nostro Paese viene notata da un coreografo e, dopo un provino, ottiene l’attenzione di Pippo Baudo e la possibilità di lavorare in Rai. Heather Parisi debutta in televisione nel 1979 con il programma ‘’Apriti Sabato’’.

Da quel 1979 l'ascesa verso una carriera che l'ha portata ad essere una showgirl, ballerina, cantante e attrice tra le più amate nel nostro paese. Di origini italiane, per parte di madre (suo nonno Frank era di Terravecchia in provincia di Cosenza), i genitori di Heather Paris si separano quando lei era ancor in fasce. Lei rivedrà suo padre solo dopo aver compiuto 28 anni. Heather Parisi è sposata con l'imprenditore Umberto Maria Anzoli e dal frutto del loro amore sono nati due gemelli Elizabeth e Dylan. La showgirl vive ormai in Cina, per la precisione a Honk Kong, da diversi anni con il marito e i figli Elizabeth e Dylan, oltre che con le due figlie maggiori di lui, Guendalina e Ilaria, e le sue precedenti, Rebecca e Jacqueline.

















"Sono il terzo amore della nostra storia. – ha raccontato in un'intervista – Li abbiamo pensati tanti, voluti di più, cercati con ostinazione: ma essere madre di due bimbi di 4 anni a 54, madre davvero di quelle che vogliono accompagnare a scuola i figli, seguirli nelle mille attività, giocarci insieme, è un'impresa. Anche perché il loro è un rapporto di odio e amore folle, fanno grandi litigate ma quando poi metti in castigo quello che ha scatenato tutto ti ritrovi l'altro che viene lì e dice 'Mamma, dai, non fa niente'". Chi sono gli altri figli di Heather Parisi? La primogenita si chiama Rebecca Jewel, è nata nel 1994 dalla relazione con Giorgio Manenti, con cui la showgirl è stata sposata per circa sei anni; la cantante di Cicale è diventata mamma per la seconda volta nel 2000, la seconda figlia si chiama Jacqueline Luca ed è figlia di Giovanni Di Giacomo.









È da tempo che la sua assenza televisiva viene motivata da una sorta di "fuga in Oriente" a causa di presunti e mai verificati guai giudiziari del marito Umberto. Qualche tempo Heather Paris ha rispedito al mittente quelle pesantissime accuse: "Basta una calunnia detta un pomeriggio per macchiare oltre vent'anni di una carriera costruita sulla fatica e sul rispetto, sul lavoro duro e l'onestà. Noi e i nostri cari sappiamo qual è la verità, ma mi infastidisce, più che infastidisce rattrista, che ci sia ancora gente che dica: La Parisi è scappata in Cina". Celebre la rivalità con l'altra soubrette degli anni Ottante, Lorella Cuccarini. Le due sono tornate insieme in tv con il programma ''Nemicamatissima'', ma nel 2019 è volta una frecciatina velenosissima dopo che Lorella aveva espresso apprezzamento per Matteo Salvini della Lega. "Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d'étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste" aveva scritto la Parisi su Twitter, scatenando la reazione della collega.





“Noto con piacere che H non si è ancora tolta l’auricolare dai tempi di Nemicamatissima – aveva replicato Lorella -. E dunque mi rivolgo direttamente al suggeritore Umbi – aveva scritto riferendosi al marito della Parisi -. Come mai una persona che da molto tempo ha lasciato l’Italia, per motivi che io non ricordo, ma forse qualcun altro si, continua a occuparsi, twittando da paradisi fiscali, di questioni che dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse? Ah, saperlo”.

Nel settembre del 2019, Heather Parisi, ospite di Verissimo, è tornata a parlare della collega e di Pippo Baudo, che, come ha ammesso lui stesso, fu colui che diede vita alla rivalità fra le ballerine sostituendo Heather Parisi con la collega durante un’edizione di Fantastico. Heather Parisi è nata il 27 agosto 1960 a Los Angeles (Stati Uniti d”America); è alta 163 cm e pesa 52 chili.

