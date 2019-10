“Dì la verità!”. Attacco frontale contro Valentina Vignali, in arrivo un mare di guai

Valentina Vignali nell’occhio del ciclone. L’ex gieffina è stata infatti presa di mira da Giorgia Crivello, attuale fidanzata di Stefano Laudoni. Già nella scorsa edizione del Grande Fratello Nip, era evidente che tra i tre non corresse buon sangue e, a quanto pare, i rapporti non sono cambiati in questi ultimi mesi.

"Perché c'è tanto astio tra te e la Vignali?" le chiede un fan su Instagram e la risposta di Giorgia Crivello, nelle sue storie, non si è fatta attendere: "Perché ci vorrebbe stare lei insieme a Stefano. Io non ho astio per nessuno". Una frase che lascia emergere certamente dei punti interrogativi difficili da interpretare, considerando che la Vignali appare sui social sempre felicemente fidanzata con il suo Lorenzo Orlandi tanto che per ora non ha deciso di rispondere.

















Certo è che conoscendo il carattere di Valentina Vignali una risposta potrebbe arrivare a stretto giro e in guai potrebbero arrivare a grappoli. Staremo a vedere. Valentina Vignali è nata a Rimini il 30 maggio 1991. Sin da piccola si avvicina alla sua più grande passione ovvero il basket. A soli 8 anni inizia a giocare con l'Happy Basket Rimini, prima di esordire in Serie A2 con il Cervia nel 2007. In carriera ha vestito maglie importanti come quelle della Fortitudo Pomezia e dell'Eurobasket Roma. Attualmente è sotto contratto con l'Athena Roma.









Valentina Vignali è diventata anche un'influencer di successo e modella. Ha partecipato a diversi concorsi di bellezza. Nel 2009 si è diplomata all'Elite Fashion Academy di Milano e l'anno successivo ha raggiunto la finale di Miss Italia. Si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice di Francesco Monte.







Nel 2013 ha partecipato anche ad un film Sotto il vestito niente di Carlo Vanzina, è stata testimonial di Telecom Italia con Bianca Balti e nel 2013 ha posato senza veli per Playboy. La consacrazione è arrivata con la partecipazione al Grande Fratello, dove si è messa in mostra e tenuto duro anche a dispetto dei tanti hater che l’hanno presa di mira per il suo peso. Insulti respinti al mittente.

