“Hai il microfono aperto!”. E cala il gelo nello studio di Caterina Balivo: il vip era convinto di essere fuorionda…

Il programma televisivo ‘Vieni da me’, in onda su Rai1 ed ispirato al ‘The Ellen DeGeneres Show’, riscuote sempre maggiore successo, ma stavolta la brillante conduttrice Caterina Balivo ha dovuto fare i conti con una situazione imprevista e molto imbarazzante. E per lei non è stato davvero molto semplice gestire l’incredibile vicenda.

Durante il momento del gioco telefonico in cui il pubblico chiama da casa per tentare di azzeccare quale sia il personaggio famoso a cui appartiene la casa mostrata, uno degli ospiti presenti ha pensato di non essere ascoltato in quegli istanti ed ha commentato in maniera negativa il divano colorato messo in sovraimpressione affinché la concorrente potesse avere un indizio per indovinare la risposta corretta. E la gaffe non è stata commessa proprio da uno qualunque. (Continua dopo la foto)

















L’autore del fuorionda è stato Giuseppe Faiella, meglio conosciuto come Peppino Di Capri. Il cantante ed attore 80enne, originario dell’isola di Capri, è stato subito richiamato all’ordine dalla Balivo: “Guarda che hai il microfono aperto”. Nel frattempo la signora al telefono ha sbagliato, affermando che la casa fosse di Carlo Conti, ed allora lui ha cercato di trovare una giustificazione: “Tanto non era la casa di Carlo Conti”. (Continua dopo la foto)













“Però di qualcuno sarà..”, ha ribattuto la bellissima Caterina, probabilmente infastidita dalle parole dell’artista. Per completezza di informazioni il gioco in questione è terminato con la vittoria di un’altra concorrente, la quale è stata abile ad affermare che l’abitazione appartenesse al comico Gabriele Cirilli. (Continua dopo la foto)

Nel recente passato Caterina Balivo aveva lasciato di stucco i suoi fan con alcune dichiarazioni clamorose riguardanti l’igiene personale. “I look ormai con i bambini non si scelgono più e mi è capitato di indossare un capo anche per due o tre giorni, cambiando solo l’intimo, senza vergogna proprio, perché magari non avevo tempo per pensare a cosa mettere!”. Ricordiamo infatti che la 39enne conduttrice napoletana ha due figli: Guido Alberto, nato il 29 maggio del 2012, e Cora, data alla luce il 16 agosto 2017. Caterina è sposata dal 2014 col marito Guido Maria Brera, un finanziere, scrittore e co-fondatore del gruppo ‘Kairos’, primo gruppo italiano nella gestione patrimoniale. Queste le sue parole dedicate al coniuge: “Mio marito è l’unico che sia riuscito a farmi cambiare sempre programmi”.

