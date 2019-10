Anche in questo inizio di stagione televisiva, Barbara D’Urso si conferma regina di Mediaset. In onda sei giorni su sette, di pomeriggio e anche di sera, Carmelita è tornata con Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, che dalla prossima settimana slitta al lunedì, sempre in prima serata. La notizia era nell’aria da giorni, poi la nuova collocazione è stata ufficializzata da Mediaset, che ha inoltre reso noto che la prima puntata dopo lo spostamento andrà in onda il 28 ottobre 2019.

Il talk di Barbara D'Urso va quindi a occupare il posto del GF Vip, dato in partenza questo autunno ma poi posticipato a inizio 2020. "Una serata importante per noi tradizionalmente dedicata ai grandi show. Come il suo. E Barbara che non arretra mai davanti alle sfide, non si è sottratta", si legge nel comunicato a firma di Giancarlo Schieri, direttore di Canale 5.

















E se Domenica Live continua a battere A ruota libera di Francesca Fialdini (l'ultima puntata di Carmelita ha appassionato 2.048.00 telespettatori con il 14.88% di share mentre il programma concorrente 1.798.000 con il 12,75% di share) anche Pomeriggio 5 continua a regalarle soddisfazioni con ascolti importanti. E infatti è la trasmissione più vista della fascia pomeridiana. Ma nell'ultimo appuntamento c'è stato un piccolo incidente.









Su Instagram, dove Barbara è attivissima, ha chiesto ai follower un parere sulle scarpe da sfoggiare e ha indossato una scarpa viola e una scarpa fucsia non accorgendosi che il tempo scorreva e che la puntata stava per iniziare. Non ha quindi avuto il tempo di cambiarsi e si è presentata in diretta con scarpe di colore diverso. "Scusate ma è successa una cosa dietro le quinte… Ero lì in camerino che stavo facendo una storia su Instagram e sono corsi a dirmi 'mancano 30 secondi' – ha spiegato al suo pubblico promettendo di andare a cambiarsi al primo blocco pubblicitario – si è aperto il widescreen e mi sono ritrovata così".





BARBIE CHE ENTRA IN STUDIO CON UNA SCARPA ROSA E UNA LILLA.

LA AMO FOLLEMENTE😂❤#Pomeriggio5 @carmelitadurso pic.twitter.com/PiVXIo4qGr — Sveva Chiarugi (@svivvola_B_93) October 22, 2019



La piccola gaffe di Barbara D’Urso ha scatenato immediatamente gli utenti dei social: “Riassunto della mia vita, scarpe su tela. Barbie ti amo follemente”, ha commentato un utente. E altri: “Barbie che entra in studio con una scarpa rosa e una lilla, la amo follemente”, “È già la seconda volta nel giro di due settimane che la chiamano all’improvviso mentre mancano 20 secondi all’inizio”.

