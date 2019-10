“Faccio molto fatica”. Detto Fatto, Bianca Guaccero rompe il silenzio sul caso Pamela Prati: succede in diretta e è polemica

Dopo le polemiche dei giorni scorsi scoppiate intorno a ‘Non è l’Arena’, Bianca Guaccero decide di dire la sua sul caso che ha visto coinvolta Pamela Prati e il matrimonio fasullo con Mark Caltagirone, personaggio che poi si scoprì essere fittizzio. La conduttrice, sempre misurata, lo ha fatto a fianco di Jonathan Kashanian, l’opinionista che da qualche settimana è arrivato al fianco della conduttrice, durante la puntata del 23 ottobre 2019, hanno parlato di diverse curiosità riguardanti alcuni vip.

E, anche su Rai 2, si è tornati sul rumoroso scandalo che ha coinvolto Pamela Prati, il cosiddetto ‘Caso Mark Caltagirone’. A proposito del matrimonio fantasma mai celebrato della showgirl sarda ha detto la sua anche la conduttrice del programma del servizio pubblico, spezzando una lancia a favore di Pamela. Pure Jonathan ha espresso il suo pensiero. Inutile dire che, nel giro di poco, sui social è scoppiata la bagarre. Continua dopo la foto

















Tra una chiacchierata e un gossip, a Detto Fatto si è planati sul Prati-gate. A proposito: cosa ne pensa Bianca di Pamela? Vittima o carnefice? “Lei è una donna molto dolce, anche con le altre donne. Io l’ho conosciuta e faccio ancora fatica a credere che sia stata coinvolta in una cosa del genere” ha dichiarato la conduttrice, dando una ‘carezza’ alla showgirl sarda. Continua dopo la foto









Più tranchant Jonathan che, senza nominare specificatamente Pamela e parlando in generale di tutti gli attori della vicenda, ha sostenuto che a un certo punto la ricerca di successo e popolarità dovrebbe avere un freno. Superato il momento dedicato al caso Mark Caltagirone, c’è poi stato spazio per un curioso aneddoto professionale relativo alla Guaccero. Continua dopo la foto







L’attrice ha svelato di non aver mai girato al cinema una scena senza veli. Una scelta ben precisa che le è anche costata la non partecipazione a una pellicola di un importante regista italiano che l’aveva richiesta. “Ho rinunciato a un film con Sergio Rubini per questo motivo”, ha narrato Bianca, ribadendo con convinzione la sua decisione a non posare svestita. Nemmeno artisticamente e nemmeno al cinema.

Ti potrebbe interessare: “Ciao Cosmo, benvenuto”. È mamma per la prima volta: l’annuncio sui social