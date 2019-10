“Succederà dopo Amici Celebrities”. Massimiliano Varrese, fuori tutto

Tra qualche ora scopriremo chi sarà il vincitore del talent show di Canale 5, ‘Amici Celebrities’. In seguito a dure sfide canore e di ballo sono rimasti soltanto in 4 a contendersi l’ambito premio: l’ex calciatore di Juventus e Napoli, Ciro Ferrara, la showgirl Pamela Camassa, il conduttore di ‘Temptation Island’ Filippo Bisciglia e l’attore Massimiliano Varrese. Ed è proprio quest’ultimo ad aver rivelato notizie importanti sul suo conto in un’intervista rilasciata a ‘Spy’.

“Nei momenti di successo, ho bisogno di ascoltarmi. Mi sono allontanato volutamente per lavorare su me stesso. Credo che il bravo artista sia colui che vive: se non vivi non puoi pescare quello che devi trasferire agli altri”, afferma Varrese riferendosi al suo momentaneo allontanamento dai riflettori. E parlando del programma non ha potuto far altro che congratularsi soprattutto con una persona speciale. (Continua dopo la foto)

















“Per un lungo periodo c’è stata poca attenzione, ma adesso il balletto, lo show e il varietà stanno tornando. Giuliano Peparini poi fa cose incredibili. Quando eseguo le sue coreografie mi sembra di essere in un film”, ammette un entusiasta Massimiliano. Poi parla di un aneddoto del suo passato, quando aveva preso parte alla serie televisiva ‘Grandi Domani’ prodotta da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: “Davvero molto bello lavorare con loro, ricordo che spesso andavo a fare promozione da Costanzo a Buona domenica. Dopo anni sono tornato ed è bello perché ad Amici mi sento a casa, sono stato accolto proprio come artista”. (Continua dopo la foto)













E mentre risponde ad una domanda sul film ‘Affittasi vita’ di cui è assoluto protagonista, l’attore romano si lascia andare e svela il suo lato più dolce: “Il film uscirà a novembre dopo la presentazione al Rome Independent Film Festival. Nel cast c’è anche Valentina Melis, la mia futura moglie”. Il matrimonio tra i due è davvero vicino, ma resta ancora il mistero sulla data del fatidico sì: “Non so ancora quando, ma ci sposeremo”. Il presente quindi si chiama ‘Amici Celebrities’ e la possibilità di conquistare il programma tv. I suoi fan però, alla luce di queste ultime dichiarazioni, saranno in ansia perché vorranno sapere al più presto quando il bravo e bello Massimiliano convolerà a nozze con la sua amata. Non resta che aspettare ulteriori notizie nelle prossime settimane.

