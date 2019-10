“Non doveva farlo”. Uomini e Donne, Enzo ‘distrugge’ Pamela, che finisce in lacrime

Ci si aspettava inizialmente che il furibondo litigio tra Gemma Galgani ed Anna Tedesco potesse essere l’apice della tensione durante la puntata di ‘Uomini e Donne’ dedicata al Trono Over. Le anticipazioni della vigilia sono invece state giuste. Ha infatti avuto luogo anche un’altra lite incredibile, che ha costretto addirittura a far intervenire la conduttrice Maria De Filippi.

I protagonisti della vicenda sono stati Pamela Barretta ed Enzo Capo e le motivazioni dell’accesissima discussione sono state pazzesche. Lei aveva deciso di sfilare con un fantastico body, ma questa decisione ha scatenato al reazione di Enzo, il quale ha ritenuto eccessiva la scelta del capo d’abbigliamento. Le parole dell’uomo sono state tutt’altro che delicate. (Continua dopo la foto)

















“Mancanza di rispetto. Non doveva toglierlo assolutamente. Non mi sta bene”, ha detto Enzo giustificando il 4 in pagella nei confronti della donna. Secondo Pamela, inizialmente lui era d’accordo con la sua scelta: “Gli avevo accennato qualcosa e mi aveva detto che andava bene. Poi oggi…”. L’uomo ha replicato rivolgendosi a Gianni Sperti: “Pamela ha delle misure importanti. Avrei preferito che indossasse qualcosa di diverso”. (Continua dopo la foto)













A quel punto Maria è entrata in campo e visibilmente infastidita ha posto una domanda diretta ad Enzo: “Siete fidanzati?”. “A questo punto sì”, ha risposto lui. La De Filippi ha quindi chiesto a Pamela: “Sapevi di essere fidanzata”, e la donna è rimasta perplessa: “No, Maria non lo capisco… Boh!. A Budapest pare che Capo avesse avuto una chiacchierata con un’altra ragazza, come scoperto da Pamela: “Lui è diventato un altro. Ecco perché quando dice che siamo fidanzati non capisco…Ora vorrei capire chi sono”. (Continua dopo la foto)

Enzo si è quindi innervosito totalmente, affermando che lei non aveva nessun diritto a spiarli di nascosto il suo cellulare. E Maria ha nuovamente ripreso la parola ‘scagliandosi’ contro di lui: “Però sei quello che le può dire cosa mettersi e non mettersi?”. In difesa dell’uomo si è schierato Armando Incarnato: “Pamela, sei esagerata!. Se stai insieme e devi sfilare non ti conciare così!”. Pamela è poi scoppiata completamente in lacrime ed è andata via. Enzo però l’ha rincorsa, le ha chiesto di cambiarsi e lei ha incredibilmente accettato. Gianni Sperti non ha assolutamente compreso la decisione assunta dalla donna e si è domandato: “Se Pamela fa così già da adesso, cosa accetterà in futuro?”.

