“Spesso Elisa…”. La frase di Claudio Lippi gela la Isoardi. Imbarazzo totale a ‘La prova del cuoco’

Elisa Isoardi sembra aver trovato in Claudio Lippi il suo compagno ideale alla Prova del Cuoco. Il presentatore è l’unico che riesce con facilità a trasformare battute ambigue in gag esilaranti. Ed è proprio questa la caratteristica della nuova edizione del cooking show di Rai Uno

Per Claudio Lippi si tratta di un ritorno nella trasmissione di successo, che ha frequentato ai tempi di Antonella Clerici e che ha anche condotto in alcune occasioni supplendo la conduttrice bionda. Gli ascolti del cooking-show quest’anno sono pienamente soddisfacenti e la coppia Lippi-Isoardi sembra convincere buona fetta del pubblico. I riflettori sono puntati su Claudio, non c’è dubbio, che in questi giorni è stato protagonista di un’intervista rilasciata a Nuovo Tv nella quale ha stilato una lista per il suo funerale. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Ho già preparato una lista delle persone che non voglio vedere al mio funerale…”, ha spiegato il conduttore. “Se qualcuno vuole consegnarmi un premio per la mia carriera, deve farlo adesso, non quando non ci sarò più. I premi vanno consegnati quando si è vivi!“. Ma torniamo alla Prova del cuoco e alla battuta che il conduttore ha fatto alla collega. Anche nella puntata andata in onda mercoledì 23 ottobre, i due sono stati protagonisti di una scenetta che ha scatenato il pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)









“Oggi sei più bella del solito e hai gli occhi vivi” ha detto Claudio Lippi rivolgendosi sempre ad Elisa Isoardi la quale, rimasta per un attimo perplessa, ha risposto scherzosamente: “Ho gli occhi vivi? Ma se ce li ho da triglia dimmelo eh, perché di solito gli occhi vivi ce li ho da triglia. Se è così dimmelo!”. Il conduttore ha preso la palla al balzo e con la sua solita ironia ha risposto: “Beh, a volte hai anche le squame”. A quel punto Elisa è rimasta di sasso: “In che senso?”. Lippi ha fatto finta di niente e rispondendo nuovamente alla collega ha detto: “Andiamo avanti!”. (Continua a leggere dopo la foto)





Inevitabili risate, ma anche l’imbarazzo, da parte del pubblico in studio, per la frase pronunciata da Claudio Lippi. Una piccola gag quella tra i due colleghi che ha comunque divertito il pubblico presente in studio prima dell’inizio della gara tra i cuochi. Di certo, siparietti come questi non mancheranno nel corso delle prossime puntate di questa nuova edizione de La Prova del Cuoco, la seconda con alla guida Elisa Isoardi al posto di Antonella Clerici.

