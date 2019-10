“Denunciate chi l’ha vestita”. Le Iene, critiche al vetriolo sull’abito di Alessia Marcuzzi

“Ancora non si è cambiata Alessia Marcuzzi“, scrive qualcuno su Twitter, mentre altri fanno eco scrivendo: “Denunciate chi ha vestito Alessia Marcuzzi“. Questi solo alcuni dei commenti riservati per la conduttrice de Le Iene. Proprio così, Alessia Marcuzzi è tornata al timone de Le Iene accanto a Nicola Savino. La nuova edizione del programma di Italia 1 è partita pochissime settimane fa con un bellissimo e commosso ricordo di Nadia Toffa, inviata e poi divenuta presentatrice. La Marcuzzi nella puntata di martedì 22 ottobre ha sfoggiato un look controverso e i social, senza dirlo, ne hanno subito parlato.

Che la Marcuzzi indossi outfit particolari nelle varie puntate de Le Iene non è una novità, ma la gonna in pelle marrone e il pullover fantasia della puntata in questione hanno fatto rumoreggiare il web. È su Twitter che si leggono i commenti più forti ma anche simpatici, sappiamo inoltre che Alessia non si lascia di certo abbattere dalle chiacchiere del web e sicuramente ne riderà. Continua a leggere dopo la foto

















Insomma, sembra davvero che il look sfoggiato durante la puntata del martedì non sia piaciuto al pubblico. Ma nulla di importante, Alessia appare sempre solare e bellissima, e a molti che l’hanno spesso criticata per il suo stile, lei risponde con il suo sorriso e con la simpatia che la contraddistingue. E che caratterizza il suo rapporto con Savino e La Gialappa’s Band. Continua a leggere dopo la foto













Nel frattempo, gli scherzi de Le Iene stanno prendendo sempre più piede e quello che ha visto vittima Tina Cipollari passerà alla storia. Molti sui social hanno apprezzato il comportamento dell’opinionista di Uomini e Donne. La reazione di Tina ha messo d’accordo il pubblico, come spesso non accade. Continua a leggere dopo la foto



Sempre solare e raggiante, Alessia nel suo ultimo post ha scritto: “Oggi mi sento un po’ nel sottosopra… ma sono pronta a scappare con le mie nuove sneakers”. Riferimento velato alla serie cult degli ultimi tempi, ‘Stranger Things’, Alessia sfrutta la sua bellezza per promuovere brand importanti e prodotti che su di lei appaiono perfetti.

