Alla fine è successo davvero. In tanti se lo aspettavano, ma la maggior parte dei fan del programma non avrebbe mai, davvero mai, creduto che una cosa del genere fosse minimamente possibile. “Io sto uscendo da sola”. Con queste parole Ida si alza dalla sedia, saluta Maria De Filippi, Gemma e gli opinionisti in studio. La dama ha deciso di lasciare il programma nella puntata di oggi, 22 ottobre 2019. Tra lei e Riccardo, la settimana scorsa, c’è stato un riavvicinamento dopo la lettere che l’uomo le aveva scritto e nella quale dichiarava ancora vivo il suo amore. Sorpresa e indecisa, la dama ha accettato di vederlo ma, come raccontato ieri e oggi, sembra aver perso lo slancio e il forte sentimento che aveva per il cavaliere.

Nemmeno un mazzo di fiori o la strada percorso da Riccardo per passare del tempo con Ida, è stato sufficiente, al momento, per far cambiare idea alla donna. Così, dopo la scelta di Riccardo di abbandonare il programma, la stessa decisione è stata presa da Ida Platano che, dopo una discussione con Armando intervenuto per capire la situazione in essere ha voluto fare un passo indietro e fermare ogni conoscenza, lasciando "Uomini e donne".

















La lettera letta in studio da Riccardo, pochi giorni fa, l'ha messa a dura prova ma la decisione è definitiva: per lei la loro storia è chiusa. "Non ti do il tempo perché le dimostrazioni che mi vuoi dare a me non servono" ha tagliato corto la dama, infrangendo il cuore dell'ex.









A complicare le cose Armando, che continuava a chiedere spiegazioni a Ida sul loro rapporto, mandando Guarnieri su tutte le furie: "Tu Ida aspetti di venire qui per dire le cose -. Questa è l'importanza che dai al nostro rapporto. Mi hai preso in giro questa settimana, ti avevo chiesto di dirmi le cose e di farmi leggere i messaggi di Armando.







Mi sono fatto 13 ore di pullman per venire qui”. Nessuna reazione da parte di Ida, convinta della sua decisione. Riccardo ha lasciato il programma: “Vado via, non ha più senso che resto qui”. Insomma, addio a entrambi, ma è davvero la fine?

