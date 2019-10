Gabriele Pippo, la confessione inaspettata dopo Temptation Island: “Ecco cosa ho fatto, scusate”

Due dei grandi protagonisti dell’ultima edizione di ‘Temptation Island Vip’ sono stati indiscutibilmente Gabriele Pippo, figlio del famoso conduttore ed attore Franco, e la sua fidanzata Silvia Tirado. Nelle diverse puntate del programma di Canale 5 i momenti duri tra i due non sono stati pochi, la loro relazione è stata appesa ad un filo ma poi è tornato il sereno e l’amore ha trionfato.

Molti utenti però si sono scagliati pesantemente contro la ragazza, spargendo veleno ed insultandola in ogni modo. I commenti dei cosiddetti haters non sono comunque andati giù a Gabriele, che ha deciso di prendere pubblicamente una posizione rimangiandosi anche alcune cose negative dette in passato su Silvia.

















Sul suo profilo Instagram il beatmaker e produttore discografico ha scritto: "Anche io ho sbagliato dicendo cose pesanti sul suo conto e non veritiere…". Pippo ha proseguito inviando un messaggio rivolto a tutte le persone ed in particolar modo alle donne: "Non sto difendendo solo lei, ma tutte le persone che sono vittime di questi insulti razzisti e denigratori, purtroppo ricorrenti…". Nonostante le incomprensioni ed i litigi con lei, Gabriele ha voltato pagina e non intende più accettare che la sua ragazza sia attaccata duramente.













I fan favorevoli alla prosecuzione della storia d'amore tra i due sono adesso in ansia per un'eventuale loro partecipazione ad una puntata del Trono Classico di 'Uomini e Donne', dove potranno raccontare l'esperienza vissuta. Nelle prossime ore sapremo sicuramente di più, ma la presenza di Gabriele e Silvia appare sempre più probabile.

Il giovane originario di Roma è nato dal secondo matrimonio del padre. La madre è la celebre attrice di teatro, Piera Bassino, ed ha un fratello di nome Tommaso. Nella sua vita professionale ha collaborato con numerosi rapper; spiccano ad esempio i nomi di Vacca, Amir, Gose, Ntò e Gemitaiz. In un’intervista rilasciata a ‘Beatmaker.it’, Gabriele Pippo ha ammesso di essere contento della vita che conduce: “Non ho tanti follower, non posso dire di avere fan, ma sono appagato del mio operato in studio, i miei clienti mi stimano e mi rispettano. Oltre a questo c’è anche la mia soddisfazione artistica personale. L’uomo non si misura per i traguardi raggiunti, ma per i sogni che lo tengono in vita”.

