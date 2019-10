“Una sorpresa per te”. A Detto Fatto arriva il bellissimo fratello di Bianca Guaccero. Biondo e occhi verdi, ecco Domenico

Gli ascolti tv e i dati Auditel della fascia pomeridiana, registrano un’altra ecatombe di ascolti per la Rai. Su Rai 2 Detto Fatto di Bianca Guaccero ristagna sui 630.000 spettatori (4.9%). Su Rai 1 Vieni da Me di Caterina Balivo si è fermato a 1.566.000 spettatori (11.5% di share) e con La Vita in Diretta condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano fermatisi a 1.458.000 spettatori con il 13.3% (presentazione 1.088.000 – 10.9%).

I due sono stati strabattuti da Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque e il suo 17.4% con 1.784.000 spettatori nella prima parte, 17.4% con 2.001.000 spettatori nella seconda e 13.8% con 1.789.000 spettatori nella terza, brevissima, dedicata ai social network. Come detto, il programma condotto da Bianca Guaccero è fermo al 5% e per risollevare le sorti di ”Detto Fatto” la Rai ha pensato bene di inserire una nuova rubrica condotta da Jonathan Kashanian. (Continua a leggere dopo la foto)

















Durante la rubrica condotta dall’ex gieffino, la ‘Supeclassifica Jon’, per la conduttrice Bianca Guaccero è arrivata una bellissima sorpresa. Il tema principale era riservato ai fratelli che fanno parte del mondo dello spettacolo o che comunque sono molto conosciuti e dopo aver elencato tutti fratelli dei vip, Jonathan si è rivolto al regista e gli ha chiesto di mandare un video messaggio. A sorpresa è arrivato un filmato di Domenico Guaccero, il fratello di Bianca e l’emozione per la conduttrice è stata tantissima. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ciao sorella, non te lo aspettavi vero? Volevo solo dirti che sono orgoglioso della donna che sei diventata, della tua carriera e della nipotina che mi hai dato – ha detto Domenico Guaccero – Ricordo ancora che quando eravamo piccoli e volevi giocare a tutti i costi con noi e i cuginetti maschi e noi ti ostracizzavamo continuamente impedendoti di giocare con noi. La tua esuberanza è stata sempre presente nella nostra vita. Adesso, invece, conduci una trasmissione tutta tua, che dire? Un grandissimo traguardo! A presto e un bacio”, ha concluso il fratello di Bianca. (Continua a leggere dopo la foto)





La conduttrice ha provato a trattenersi, ma alla fine del filmato è scoppiata in lacrime. Capelli biondi e occhi azzurri, Domenico ha 43 anni ed è il fratello maggiore della conduttrice. In occasione dei 40 anni, Bianca aveva pubblicato una foto collage che mostrava i due bambini accanto alla foto dei festeggiamenti per il compleanno.

Simona Ventura irriconoscibile: coi capelli scuri e ricci lascia i fan a bocca aperta. Ma era proprio così