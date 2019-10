“Meraviglia”. Shaila Gatta, la foto del fisico della velina di Striscia: il particolare bomba

Shaila è una ballerina sensuale e bellissima ed è stata conosciuta dal pubblico soprattutto grazie alla partecipazione al talent show ‘Amici’ nel 2015. La sua carriera è migliorata anno dopo anno e dopo aver conquistato ‘Ciao Darwin’, entrando a far parte del corpo di ballo, è giunta un’altra lieta notizia.

La 23enne di Aversa (Napoli) è diventata la velina mora di ‘Striscia la Notizia’ 2019 ed i suoi movimenti sexy hanno conquistato un po’ tutti. L’affascinante napoletana non dà il meglio di sé soltanto in televisione, ma è abile ad attirare l’attenzione anche fuori dallo schermo. E i suoi fan non possono che essere felici di ciò che lei fa nella vita privata. (Continua dopo la foto)

















In uno dei suoi ultimi scatti postati su Instagram, la giovane danzatrice ha strabiliato tutti grazie alla sua forma a dir poco smagliante. A parte i bellissimi occhi e le splendide labbra, a prevalere nell’immagine è un particolare specifico, che i suoi seguaci non hanno potuto fare a meno di notare. I commenti favorevoli si sono letteralmente sprecati. (Continua dopo la foto)













I suoi addominali sono infatti sembrati mostruosi, a dimostrazione del fatto che si allena duramente ed i risultati si vedono eccome. Probabilmente stavolta il suo intento è stato proprio quello di concentrare l’attenzione sul suo fisico e far dimenticare per una volta il bellissimo viso da angelo, che però merita anche davvero parecchio visti i suoi sguardi provocanti e misteriosi. (Continua dopo la foto)

“Addominali da urlooooo”, “Che addominali”, “Azz che addominali”, sono i messaggi ricorrenti dei fan, davvero sconvolti dal fisico divino della giovane ballerina di ‘Striscia la Notizia’. Già in passato Shaila si era fatta notare grazie ad una storia ‘Instagram’ con l’altra velina bionda Mikaela Neaze Silva. Durante una sfida a braccio di ferro, il suo accappatoio rosa si era spostato svelando il reggiseno. Per fortuna non si è visto altro, anche se si è andati vicino a qualcosa di scandaloso. Ovviamente i suoi sostenitori non si sono fatti sfuggire questo particolare, informando subito sui social network del quasi incidente hot della 23enne aversana. Nei suoi video riprende anche tutto ciò che accade nel backstage del tg satirico di Canale 5, soffermandosi spesso sulle sedute di trucco oppure sulle battute che scambia con Michelle Hunziker. Dunque, non solo una bravissima e bellissima ballerina, ma anche una donna spiritosa e scherzosa.

Alessio Sakara: età, altezza, peso, moglie, figli