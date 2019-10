Alessio Sakara è un noto lottatore di arti marziali che negli ultimi anni si è fatto conoscere anche come conduttore televisivo. Combatte nella divisione dei pesi mediomassimi nella federazione statunitense Bellator MMA ed è stato anche il primo italiano a competere nella promozione statunitense UFC, considerata la più prestigiosa in assoluto nel periodo in cui Sakara ne ha fatto parte, dal 2005 al 2013 sia nella divisione dei pesi medi classificandosi primo sul podio che in quella dei pesi mediomassimi con un record parziale di 6 vittorie e 8 sconfitte.

Alessio Sakara è in assoluto uno degli atleti europei più longevi per quanto riguarda l’esperienza in UFC. A inizio carriera ha lottato in eventi di alcune organizzazioni di rilievo come Resa dei Conti, la britannica Cage Warriors, la russa M-1 Global e la brasiliana Jungle Fight. Per il sito specializzato FightMatrix.com, che basa la sua classifica su un algoritmo che tiene conto dei risultati dei singoli atleti, Sakara è il trentacinquesimo mediomassimo più forte del mondo. (Continua dopo la foto)

















Alessio Sakara vanta anche un record da pugile professionista di 8 vittorie e una sconfitta. Oltre all’attività sportiva, come detto, Sakara si è fatto conoscere anche dal grande pubblico. Nel 2013 ha partecipato a Pechino Express ma è stato costretto ad abbandonare la gara per un impegno improvviso nel mondo delle arti marziali. Per il canale DMAX ha poi curato insieme all’amico Martin Castrogiovanni alcuni documentari sulla sua professione. E sempre con Castrogiovanni e Belen Rodriguez, Alessio Sakara è arrivato alla conduzione di Tu sì que vales. (Continua dopo la foto)









Sul fronte vita privata, pochi sanno che Alessio Sakara è stato sposato per 5 anni con Adele. Il matrimonio è stato celebrato nel 2012 e dalla loro unione sono nati Marcus Valerian e Leonidas Valerian. Nel 2018 il matrimonio con Adele arriva al capolinea e iniziano a circolare i primi gossip circa una relazione di Sakara con Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di Maria De Filippi e autrice di programmi come Uomini e Donne e Temptation Island. (Continua dopo la foto)







Alessio Sakara, che è nato a Roma il 2 settembre 1981, è altro circa un metro e ottantacinque centimetri per un peso di ottantaquattro chilogrammi, è riservatissimo. Proprio come la sua fidanzata Raffaella e infatti esistono pochissime fotografie di coppia. A fine settembre 2019 “per colpa” di Maria De Filippi si è diffusa la notizia delle loro nozze, ma non era vero, come spiegato dalla Mennoia via Instagram. Era uno scherzo della conduttrice: “Quando sono entrata in studio ha detto a tutto il pubblico di Uomini e Donne, con il microfono, ‘fate gli auguri a Raffaella che si è sposata’ ed io le ho risposto che il regalo non me l’ha fatto. La verità è che non mi sono sposata”, ha fatto sapere.

