“Sono stato con Elena Morali”. La bomba in diretta tv, lui vuota il sacco

La bellissima Elena Morali è fidanzata ormai da qualche tempo con il comico Gianluca Fubelli, meglio conosciuto come Scintilla. La loro storia d’amore sembrava potesse continuare a gonfie vele, ma le ultime notizie fanno presagire situazioni burrascose in seno alla coppia.

La giovane ragazza bergamasca, concorrente a sorpresa del reality show ‘L’Isola dei Famosi’ nel 2018, ha confessato in passato di aver avuto una storia con un altro uomo durante il fidanzamento con Scintilla. Il nome dell’amante non è mai stato rivelato ufficialmente da Elena, la quale ha preferito evitare ulteriori problemi ed ha voluto mettersi alle spalle questo passato poco edificante. (Continua dopo la foto)

















Ora però ad uscire a galla è proprio il presunto uomo che avrebbe quindi fatto perdere la testa all’ex partecipante di Colorado. Stiamo parlando di Fabio Rondinelli, che ha vuotato il sacco durante la sua presenza alla trasmissione ‘Pomeriggio Cinque’ condotta da Barbara D’Urso. L’uomo non ha fatto giri di parole ed ha raccontato la sua verità. (Continua dopo la foto)













“Per quanto riguarda Elena Morali ho tutte le prove che sto dicendo la verità”, ha confessato Rondinelli in diretta televisiva davanti a milioni di spettatori. Elena ha prontamente smentito questa insinuazione, ma i dubbi permangono eccome. (Continua dopo la foto)

Tra Scintilla e Morali la pace totale sembra comunque tutt’altro che vicina. “Scintilla fa scintille, ma tra le quattro mura di casa. Dopo che Elena Morali ha confessato di averlo tradito in televisione, pare che tra i due ci siano liti continue. La ragazza dice che anche lui ha avuto un’altra relazione, ma pare che Scintilla stia facendo fatica a perdonarla. Ora per giunta, la Morali è stata vista con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e attore Fabio Rondinelli”. A riferire le news sui diverbi sempre più frequenti della coppia è il settimanale ‘Novella 2000’. Fortunatamente la sua vita va benissimo invece sui social network, dove posta continuamente foto hot che mandano in visibilio i fan. “Sei una dea”, “Vuoi farci morire”, “Sei magnifica”, “Che topona”, “Non smetti mai di stupirci”, “Mamma mia come sei bella”, “Che fisico da urlo” sono solo alcuni dei commenti postati dagli utenti.

