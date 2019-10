Temptation Island Vip, svelata la data della puntata ‘finale’. E sapremo che fine hanno fatto le coppie

L’ultima puntata di Temptation Island Vip, il docu-reality prodotto da Fascino e ideato da Maria De Filippi, è andata in onda lunedì 14 ottobre, su Canale 5 alle ore 21.20. Dopo il successo dell’edizione tradizionale, la seconda edizione condotta da Alessia Marcuzzi è terminata regalando grandi emozioni al suo pubblico di appassionati.

Due coppie sono scoppiata in questa seconda edizione di Temptation Islan Vip, quella di Serena Enardu e Pago e quella composta dalla showgirl Nathalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti. Un falò rovente quello tra Pago e Serena Enardu. Il cantante, durante il confronto in spiaggia, si è arrabbiato non poco con la fidanzata per il comportamento, a suo dire, eccessivamente complice con il single Alessandro, il cui ruolo era proprio quello del tentatore. Da parte sua , l’ex tronista di ”Uomini e Donne” si è giustificata rimproverando al fidanzato di non essere sufficientemente determinato. Alla fine il cantante aveva abbandonato il falò lasciando la ragazza in spiaggia. (Continua a leggere dopo la foto)

















Il cantante si era detto disposto a metterci una pietra sopra per ricominciare una nuova vita insieme all’ex tronista di Uomini e Donne, ma lei, pur non avendo mai risposto alla domanda ‘Mi ami?’ aveva fatto capire che, ormai, quell’amore che provava fino a qualche tempo fa non c’era più. La vicinanza del tentatore Alessandro le aveva in qualche modo aperto gli occhi e, alla fine, i due sono tornati a casa da soli. Stessa situazione per la coppia formata da Andrea Ippoliti e l’ex showgirl del Bagaglino Nathalie Caldonazzo. Dopo essersi avvicinato pericolosamente alla tentatrice Zoe, e aver esagerato con un comportamento ritenuto troppo aggressivo, la showgirl, nel bel mezzo del falò, ha deciso di lasciarlo. (Continua a leggere dopo la foto)









“Mi vergogno di essere venuta qui con uno come lui”, aveva detto alle compagne di avventura poco prima del falò di confronto. Andrea Ippoliti si era ‘acceso’ un po’ troppo – tanto da dover far intervenire anche Alessia Marcuzzi, che gli aveva detto di abbassare i toni – e a quel punto Nathalie Caldonazzo aveva lasciato la spiaggia per tornare a casa da single. Lui pare che a telecamere spente abbia proseguito la frequentazione con la tentatrice Zoe, ma al momento non ci sono state conferme. (Continua a leggere dopo la foto)





Le altre coppie, invece, sono uscite tutte insieme. Stiamo parlando di Ciro Petrone e la fidanzata Federica, de ‘Er Faina’ e Sharon, Alex Belli e Delia Duran, Gabriele Franco e Silvia Tirado, Anna Pettinelli e Stefano Macchi, Chiara Esposito e il fidanzato Simone Bonaccorsi. Anche quest’anno andrà in onda la puntata del ‘dopo’ Temptation Island Vip, che ripercorrerà le storie dei fidanzati e farà luce sulla loro sorte. Il reality tornerà in televisione con una puntata. La data ufficiale è il 31 ottobre 2019.

