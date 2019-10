“Ci sposiamo”. Uomini e Donne, l’annuncio in studio davanti a Maria: scendono tante lacrime

Una puntata ricca di spunti quella di oggi di Uomini e Donne con il trono over che riserverà tante sorprese. Nel corso della puntata, vedremo ancora al centro dello studio Ida Platano che ha dichiarato di non sentire più un sentimento forte nei confronti di Riccardo Guarnieri. Le troppe delusioni e i continui sfoghi del passato sembrano aver segnato Ida, la quale ha dato questa triste notizia al Guarnieri.

Un discorso inaspettato quello della Platano, che invece durante la settimana ha cercato Armando Incarnato. Ed è proprio lui oggi a tenere accesa la discussione. Una situazione a cui fan di Uomini e Donne si sono ormai abituati. Non si sono abituati invece a quello che succederà poi. Maria De Filippi farà entrare due ospiti, Edoardo e Chiara. I due ex partecipanti del Trono Over dichiarano di essere felici e sereni. Non solo, la coppia annuncia il suo matrimonio. Continua dopo la foto

















Il 2019 per il Trono Over si sta dimostrando essere un anno pieno di amore. Chiara ed Edo non sono stati gli unici a lasciare felici e innamorati Uomini e Donne. Noel, per esempio, dopo le discussioni con Armando si è innamorata di Alessandro e con lui si è fidanzata. Sossio e Ursula hanno recentemente annunciato di aspettare il loro primo figlio e, dopo di loro, in trasmissione anche Jara e Nicola hanno confermato di essere in dolce attesa. Continua dopo la foto









Per quanto riguarda Chiara e Edo, tutto è iniziò per una semplice curiosità di Chiara che, dopo aver saputo che Edo di mestiere faceva il pilota di motori, ha chiesto al cavaliere se avesse mai incontrato dei suoi parenti (suo zio e sua cugina per la precisione) molto conosciuti nel settore. Da quel momento in poi, hanno raccontato, è stato tutto un crescendo. Continua dopo la foto







Edo, abituato a parlare davanti alle telecamere per via del suo lavoro, ha provato un’emozione indescrivibile quando si è presentato in trasmissione per annunciare di voler andare via con Chiara. “Facevo quasi fatica a parlare. Mi sono sentito estremamente agitato e commosso”, ha confessato lui. “Edo è stato in grado di mettermi a mio agio subito”, ha poi aggiunto lei.

