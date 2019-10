Colpo di scena al trono over di Uomini e Donne: dopo lacrime e discussioni, lasciano il programma insieme. No, non stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che ultimamente dominano il programma di Maria De Filippi. Questi nuovi importanti sviluppi, fa sapere il sito il Vicolo delle News che diffonde le anticipazioni di una delle ultime registrazioni del trono over, riguardano Pamela Barretta ed Enzo Capo.

I due si frequentano da poco. Mesi fa la dama, per la cronaca, lei aveva avuto una storia con un altro cavaliere, Stefano Torrese, ma dopo l’ennesimo confronto in studio quella relazione è stata archiviata e lei, la prima a voltare pagina, ha trovato il sorriso con Enzo. Non senza difficoltà. E infatti la registrazione in questione è cominciata con una lite molto accesa tra Pamela e il suo cavaliere. (Continua dopo la foto)

















Il motivo della discussione? La gelosia di Enzo. Che si sarebbe infastidito dopo che Pamela, a cena con amici, è risultata irreperibile per 2 ore. La dama ha spiegato in studio che il cellulare non prendeva e non appena finita la serata, lo ha contattato ma ha trovato dall’altra parte una persona inviperita. Enzo le avrebbe anche chiesto le prove che quella sera non fosse in compagnia di un altro uomo. (Continua dopo la foto)









Poi è stata Pamela a partire all’attacco, con una segnalazione secondo cui Enzo avrebbe trascorso una domenica a Budapest insieme a una bionda. Davanti a queste accuse, Enzo si è infuriato e negato tutto, ma la dama è tornata a ribadire quanto trovi insensato l’obbligo di dover mandare un video a Enzo ogni volta che rientra per dimostrargli di essere a casa. (Continua dopo le foto)







Pamela è finita in lacrime e ha poi comunicato a Maria De Filippi la decisione di lasciare il programma. Una decisione che ha fatto intervenire le altre dame del parterre che, alla fine, hanno spinto la Barretta ad avere un chiarimento con Enzo. Così, dopo aver parlato un po’, i due hanno deciso di lasciare il programma insieme e di tentare di vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. Pochi credono che la loro relazione sia destinata a durare. Ma chi vivrà, vedrà.

