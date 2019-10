La puntata di Domenica in del 20 ottobre è stata molto importante per Mara Venier, che ha festeggiato all’insegna del divertimento il suo compleanno. In studio, insieme a lei, molti ospiti come Carlo Conti, Elena Santarelli, Barbara De Rossi, Francesco Renga, Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi e molti altri.

Domenica In ha realizzato ancora ascolti eccellenti, confermando Mara Venier come uno dei volti più seguiti della rete ammiraglia: 2.989.000 telespettatori e il 18,5% di share nella prima parte e 2.512.000 telespettatori e il 17,6% di share nella seconda. Una puntata all’insegna del divertimento, dunque, per “zia Mara” e i suoi tanti ospiti. Tra questi: , pronti ad omaggiare la Venier e a festeggiare con lei il compleanno. La conduttrice è stata ospite di ”Stasera tutto è possibile”, il programma condotto da Stefano De Martino, presente la scorsa settimana a ”Domenica In”. (Continua a leggere dopo la foto)

















E proprio nello studio Rai, è proseguita a distanza la guerra a suon di frecciatine tra Mara Venier e Barbara D’Urso, una volta amiche ma oggi nemiche e avversarie anche televisivamente parlando. Nel corso della nuova puntata di ”Stasera tutto è possibile”, la bionda conduttrice e volto storico del programma di Rai Uno si è lasciata andare all’ennesima battutina al veleno rivolta proprio alla Carmelita nazionale. Qualche mese fa, la conduttrice di Cologno Monzese ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato della sua rivalità con Zia Mara: “Io e Mara non abbiamo mai litigato. Siamo due donne mature e intelligenti e quello che è uscito è tutto montato ad arte”, aveva detto. (Continua a leggere dopo la foto)









Ma questo non è bastato a placare gli animi e il gesto della Venier a ‘Stasera tutto è possibile’, secondo gli utenti del web, è stata l’ennesima frecciatina. Arrivata nella trasmissione di De Martino, Mara si è resa protagonista di uno sketch che non è di certo scappato all’attenzione degli utenti del web. Mara Venier è entrata in studio con il caffè, che ha poi offerto ai concorrenti della trasmissione condotta dal marito di Belen Rodriguez. (Continua a leggere dopo la foto)





È stato proprio il “caffeuccio” – offerto poi anche agli altri ospiti del programma – a far andare in tilt i social network dove gli utenti hanno sottolineato il parallelismo del ‘caffeuccio’ tanto amato e citato dalla sua rivale televisiva Barbara D’Urso. Inutile dire che sui principali social network sono subito arrivati dei commenti al vetriolo.

