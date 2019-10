“Wow!”. Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino parla e Mara Venier resta a bocca aperta: se ne sono accorti tutti

Una serata di gala quella andata in onda ieri a ‘Stasera tutto è possibile’, ospite di Stefano De Martino, Mara Venier che ha voluto così ricambiare il favore di qualche settimana fa quando il ballerino, oggi alla guida del programma di Amadeus con grandi applausi, fu ospite di Domenica In. Quando Mara tra l’altro, non risparmiò commenti sull’avvenenza fisica del marito di Belen Rodriguez, mai così in forma e evidentemente rilassato dopo la burrasca che lo ha investito negli anni scorsi.

Il pubblico ha apprezzato l'arrivo della conduttrice, riconoscendo un bellissimo feeling con il padrone di casa e le risate sono state assicurate. Sui social sono stati tanti i commenti di apprezzamento su Mara Venier, riconoscendo moltissima complicità con De Martino con il sogno, non detto, di vederli magari un giorno insieme al timone di una trasmissione.

















Mara Venier e Stefano si sono riscoperti complici durante il conosciutissimo gioco "Segui il labiale". La zia Mara doveva indovinare la frase detta da Stefano, nel mentre nelle sue orecchie batteva una musica ad alto volume (anche molto apprezzata dalla conduttrice, ndr.). Gli apprezzamenti non sono arrivati solo dai telespettatori-utenti dei social, ma anche dalla Venier verso De Martino, all'improvviso gli ha rivolto queste parole: "Quanto sei f…o!", facendo alzare dal pubblico un sonoro applauso.









"Zia Mara come tutte noi di fronte a Stefano De Martino", scrive ironicamente qualcuno su Twitter, sottolineando quanto Stefano stia piacendo nel ruolo da conduttore, e anche quanto siano riconoscibili la sua bellezza e il suo fascino. Insomma, se ne sono accorti proprio tutti. Come tutti non hanno perso occasione di sottolineare la bravura e simpatia dei due conduttori.







Mara Venier è apprezzatissima in tv, soprattutto per la sua simpatia e la capacità di mettersi sempre in gioco. Come è successo durante la serata di lunedì 21 ottobre a Stasera tutto è possibile. La sua partecipazione è talmente piaciuta al pubblico da casa che sui social in molti hanno richiesto a gran voce il suo ritorno. “La risata di Mara che move il sole e le altre stelle“, ha scritto un utente.

