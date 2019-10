A Uomini e Donne tiene ancora banco la storia infinita di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nell’ultima puntata del trono over andata in onda abbiamo visto la dama ancora molto amareggiata per i suoi trascorsi col cavaliere di Taranto. Poco prima lui le aveva confessato di provare ancora dei sentimenti, ma lei, nonostante l’emozione, prima ha preso tempo, poi ha spiegato in studio il suo pensiero riguardo a un eventuale ritorno di fiamma con l’uomo che l’ha fatta tanto soffrire in passato.

“Quando mi ha letto la lettera, molte cose non mi sono arrivate. Io ho capito di non provare più lo stesso sentimento di prima”, ha detto Ida tra lo stupore generale. Già, il pubblico pensava di assistere a tutt’altro dopo la lettera accorata di Riccardo. E invece a quanto pare Ida non è tornata indietro sui suoi passi. (Continua dopo la foto)

















E anche nella puntata andata in onda lunedì pomeriggio le cose non sono cambiate di una virgola. Ida Platano ha più volte sottolineato come Riccardo l’abbia ‘devastata’ con il suo comportamento. Troppo difficile da dimenticare per lei. E le anticipazioni del nuovo appuntamento del trono over, quello che vedremo in tv il 22 ottobre, ripartono proprio da qui: da Ida ferma nella sua consapevolezza di essere molto più fredda e distaccata verso l’ex. (Continua dopo la foto)









La dama dice di non sentire più l’interesse di un tempo nei confronti di Riccardo. Che però, come mostra il video di anticipazioni diffuso da Witty Tv, stavolta non resterà in silenzio. Con queste parole Riccardo Guarnieri replicherà alle esternazioni della bresciana: “Adesso mi girano le scatole, Ida, perché ad essere trattato così io non ci sto”. (Continua dopo le foto)







Le anticipazioni diffuse da Witty Tv riguardano anche Gemma Galgani. Maria De Filippi presenterà in studio una nuova dama arrivata per conoscere Jean Pierre e lui, vedendola, ammetterà: “È una bella signora”. “Quindi rimane?”. La risposta affermativa del cavaliere che è uscito ed esce con Gemma sarà affermativa e successivamente ci sarà anche un ballo tra i due. Il tutto sotto gli occhi di una Gemma Galgani visibilmente delusa.

Pago dopo Temptation Island Vip: “Io single?”. La risposta lascia di sasso