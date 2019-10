Uomini e donne: doccia fredda per Riccardo Guarnieri. Le parole durissime di Ida Platano

È successo qualcosa di davvero importante e degno di nota ieri durante l’ultima puntata di Uomini e donne. Ad una settimana dalla lettera d’amore con la quale Riccardo Guarnieri si è dichiarato a lei, Ida Platano ha spiazzato tutti ammettendo di non amarlo più. Durante l’accesa discussione che ha coinvolto anche Armando Incarnato, la dama ha commesso un errore grammaticale che è finito immediatamente in tendenza su Twitter. L’appuntamento con i “senior” che è andato in onda poche ore fa, è cominciato con il solito siparietto che Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno messo su, a discapito del timido Jean Pierre, che si è ritrovato a partecipare prima al “gioco del cocco” e poi a quello della mela.

Il momento saliente, però, è arrivato quando Maria De Filippi ha chiamato in centro Riccardo ed ha mostrato le immagini dell’incontro che c’è stato tra lui e la Platano fuori dagli studi dopo la precedente registrazione. I due ex si sono lasciati con un abbraccio e con la promessa di andare a cena insieme quella sera stessa. Continua a leggere dopo la foto

















Quando la bresciana è entrata in studio, però, si è capito subito che le cose tra lei e il personal trainer non sono andate come molti speravano: non solo il tanto atteso ritorno di fiamma non c’è stato, ma lei ha confidato una cosa che nessuno si aspettava. “Quando mi ha letto la lettera, molte cose non mi sono arrivate. Io ho capito di non provare più lo stesso sentimento di prima”, ha detto Ida tra lo stupore generale. Continua a leggere dopo la foto









La dama, inoltre, ha fatto sapere che ha provato quasi fastidio nel vedere l’ex nella sua città qualche giorno prima, ed è anche da questo che ha realizzato che qualcosa in lei è cambiato profondamente. La discussione tra Ida e Riccardo è andata avanti a lungo, tanto che è arrivato ad intromettersi tra loro anche Armando Incarnato: il napoletano ha prima sparato a zero su Guarnieri e poi ha rimproverato la Platano per l’atteggiamento incoerente che ha avuto durante la settimana. Continua a leggere dopo la foto







“Lei ha detto che con me si è sentita libera ed ha fatto cose che con lui non avrebbe mai potuto fare”, ha tuonato il cavaliere davanti a tutti. Quando il pugliese ha provato a redarguire la ex sul fatto che neppure stavolta stava difendendo quello che c’è stato tra loro in passato, la dama è intervenuta per dire: “No dai, questo non è vero”. “Non mentire”, ha risposto immediatamente un arrabbiato Armando. “Io non mentisco”, ha aggiunto Ida tra le risate generali.

Ti potrebbe anche interessare: Sossio Aruta e Ursula Bennardo di Uomini e Donne presentano la figlia Bianca