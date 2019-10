È ricominciato ‘Tu sì que vales’ e la puntata d’esordio ha registrato subito un boom di ascolti. Il talent in onda su Canale 5 che, ancora una volta, vede alla conduzione Belen, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara e sulle poltrone dei giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, ha raggiunto ben 4.988.000 telespettatori totalizzando il 28% di share e portando a casa la vittoria degli ascolti.

Ulisse: il piacere della scoperta, su Rai Uno, ha infatti tenuto incollati al divano 3.558.000 spettatori ottenendo il 18.5% di share. Su Rai2 NCIS è stato seguito da 1.162.000 spettatori (5.3%) e FBI ha interessato 1.171.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Rai 3 Le Ragazze con Gloria Guida ha totalizzato 865mila spettatori (4.5%). Il film Il compagno Don Camillo su Rete 4, 694mila con il 3.5% di share e su Italia1 Cicogne in Missione ha raccolto davanti alla tv 815mila persone (3.8%). (Continua dopo la foto)

















Il direttore di Canale 5 si è detto molto soddisfatto per Tu Si Que Vales. “Un programma straordinario, uno show che intercetta tutta la famiglia, il pubblico ideale di Canale 5. Una trasmissione che tutti ci invidiano, che intrattiene, diverte, riempie di meraviglia”, ha detto Giancarlo Scheri ringraziando poi tutta la macchina produttiva e gli artisti che lavorano per il successo di Tu Si Que Vales”. (Continua dopo la foto)









Come sempre, tante le esibizioni che hanno emozionato pubblico e giuria. Come quella di Sarah e il piccolo Gioele. Mamma e figlio hanno cantato ‘A modo tuo’ di Elisa che parla proprio per rapporto tra genitori e figli. Una performance impeccabile e dolcissima presto diventata virale in rete. Anche perché qualche spettatore di ‘Tu sì que vales’ ha riconosciuto Sarah e Gioele, che vengono da Crotone. (Continua dopo foto e post)





Mi sembra siano Sara e Gioele, moglie e figlio di Mario Nunziante di Amici.. amici per altro nella vita di Marco Carta #tusiquevales — jemechoisis (@jemechoisis) October 19, 2019

Ma vogliamo parlare del bimbo di Mario Nunziante a @tusiquevales_it ??? Alla fine tornano tutti da Maria #tusiquevales — Federica⭐️ (@Fede_leanatic) October 19, 2019

e niente quindi sara e suo figlio erano rispettivamente moglie e figlio di mario nunziante di amici 8 #tusiquevales — ’ (@perrysmoschino) October 19, 2019



Sarah e Gioele sono infatti rispettivamente la moglie e il figlio di un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, Mario Nunziante. Il 33enne calabrese ha partecipato alla ottava edizione del celebre talent show nella sezione canto e, sebbene non sia riuscito ad alzare la coppa della vittoria (quell’anno trionfò Alessandra Amoroso), non ha mai smesso di vivere della sua passione. E la stessa passione la condivide anche la moglie, Sarah Memmola e ora anche il piccolo Gioele.

