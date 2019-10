“Nuda!”. Wanda Nara, lo scatto distratto in camerino costa caro: si vede tutto (e fioccano applausi)

La foto di Wanda Nara in studio a Tika Taka con le sue forme in bella vista aveva fatto rapidamente il giro dei social raccogliendo un fiume di applausi. Non bastasse, adesso arriva un altro scatto a dir poco bollente che ha per protagonista la sua amica e collega Giorgia Venturini. È successo in camerino, lontano dai riflettori, poco prima della diretta del programma guidato dal Pierluigi Pardo.

Le due pare abbiano stretto un bel rapporto di amicizia in queste settimane, nonostante all’inizio sembrasse che tra loro non ci fosse feeling. Accade sempre più spesso, invece, che le due si mostrino insieme nelle storie di Instagram durante le pause pubblicitarie oppure nel backstage della trasmissione, prima o dopo la diretta. In particolar modo la foto condivisa ieri da Wanda Nara ha dimostrato che il loro rapporto sta conquistando anche una certa complicità e intimità. Continua dopo la foto

















Fin qui tutto normale, se non fosse che Giorgia Venturini in quel momento era in topless. La ragazza, infatti, non aveva ancora indossato l’abito di scena e stava ultimando il trucco sul décolleté, operazione molto comune quando si indossano determinati tipi di abiti con una scollatura molto profonda. Wanda Nara prima di condividere la foto ha giustamente pensato di censurare in parte il topless dell’amica ma l’operazione non è andata a buon fine e così è finito online un topless bollente dell’ex naufraga. Continua dopo la foto









L’immagine è stata rimossa immediatamente ma si sa che i social non perdonano e qualunque cosa venga postata anche solo per pochi secondi resta indelebile. I fan della Venturini saranno grati a Wanda Nara per aver regalato loro un’immagine così della loro beniamina. 33 anni compiuti, Wanda Nara ha fin da giovane puntato sul proprio aspetto e le proprie ambizioni. In Sud America è nota principalmente come modella, showgirl e ballerina, mentre in Italia il suo nome riconduce rapidamente al mondo del calcio. Continua dopo la foto







Dal 2008 al 2013 è stata la moglie del calciatore Maxi Lopez, dal quale ha avuto tre figli: Valentino, Benedicto e Costantino. Un addio alquanto burrascoso tra i due, con numerose accuse di infedeltà. In breve tempo Wanda Nara ha avviato una relazione con il giovane talento argentino Mauro Icardi, ex compagno di squadra di Lopez e suo amico. Una vicenda che ha destato particolare scalpore, in Italia come in Argentina, scatenando voci su presunti schieramenti all’interno della Nazionale albiceleste. L’anno dopo l’addio a Maxi Lopez, Wanda Nara convola nuovamente a nozze.

