Ricordate Lila de ‘L’amica geniale’? Arriva una notizia grandiosa per l’attrice

Ludovica Nasti è una delle grandi protagoniste della serie televisiva della Rai, ‘L’amica geniale’, tratta dal romanzo scritto da Elena Ferrante. Nella serie ambientata nella Napoli degli anni Cinquanta interpreta la piccola Lila, amica di Elena, la cui attrice è Elisa Del Genio. Il suo successo è stato enorme, grandioso ed a tratti anche inaspettato.

Per chi non la conoscesse, la fiction racconta la storia di queste due bambine che poi diventano adolescenti, costrette a vivere in un rione di periferia malfamato della città partenopea. La serie tv va a fondo sull’amicizia tra Elena e Lila e si sofferma costantemente sulla loro crescita personale e sui sentimenti sia negativi che positivi che provano durante questi anni della loro esistenza. (Continua dopo la foto)

















La gloria per la giovanissima attrice classe 2006 non è destinata ad esaurirsi a breve. Sabato 26 ottobre riceverà infatti un prestigioso riconoscimento. Presso il Teatro delle Rose di Piano di Sorrento ritirerà il premio come ‘migliore attrice rivelazione’ nella serata-spettacolo presente nel cartello dei grandi eventi dell’assessorato al Turismo della Regione Campania. La conduzione dell’evento sarà affidata a Mario Esposito. (Continua dopo la foto)













Non è il primo premio che la brillante attrice originario di Pozzuoli riesce a conquistare. In passato ha ottenuto il ‘Globo d’Oro’ ed il ‘Premio Flaiano’. Ludovica Nasti attualmente sta lavorando alla seconda serie de ‘L’amica geniale’ e ad ‘Un Posto al Sole’, dove interpreta il ruolo di Mia Parisi. Ha inoltre concluso le riprese del film ‘Rosa Pietra Stella’, la cui direzione è affidata a Marcello Sannino. (Continua dopo la foto)

In passato Ludovica ha dovuto fare i conti con una malattia, come ammise la madre Stefania in un’intervista al settimanale ‘Oggi’: “Abbiamo sofferto e avuto paura, ma è stata proprio lei a darci coraggio: in ospedale era diventata la mascotte del reparto. Mia figlia ha affrontato anche gli esami dolorosi come una guerriera, per questo non abbiamo più paura di nulla. Siamo grati alla vita anche solo di aprire gli occhi ogni mattina, tutto il resto si risolverà”. Tanta paura della donna solo nel nominare il male che aveva la figlia: “Non ho mai menzionato la parola leucemia, l’ho sempre chiamata percorso. Mia figlia mi ha insegnato tanto”.

“Ecco perché ho deciso di sparire dopo Amici Celebrities”. Giordana Angi non ha dubbi