La cantautrice Giordana Angi si racconta a 360 gradi a ‘Libero Quotidiano’. Dopo ‘Amici Celebrities’ ed in seguito al successo garantito dal secondo posto ad ‘Amici’ e alla conquista del premio della critica Tim, è tempo di pensare ad altro. Ma andiamo con ordine e vediamo di cosa ha parlato l’artista nata a Vannes, in Francia.

“Non ero una secchiona, però ci tenevo” – dichiara la Angi riferendosi ai tempi della scuola -. Siamo nel 2009, ad Aprilia nevica tantissimo, uscire è impossibile, ma a scuola è in programma una lezione su Pirandello che voglio seguire assolutamente. Prendo il motorino e parto, cado tre volte, alla fine arrivo a scuola e seguo la lezione”. (Continua dopo la foto)

















Nella sua vita non c’è solo il canto: “Ho già fatto tanti lavori e non mi spaventa nulla. Ho fatto la cameriera, l’animatrice, ho lavorato in biblioteca, in un call center. Per questo non ho paura, mi alzo la mattina e dico wow!”. E sul successo del secondo disco ‘Voglio essere tua’ dice: “Non ci credevo, non mi era mai capitato. Di solito il secondo disco è accompagnato da pregiudizi, e invece…”. (Continua dopo la foto)













Ora è tempo però di pensare ad altro e forse di ricominciare a studiare: “Ci pensavo in questi giorni – ammette la cantautrice 25enne -. Voglio provare lettere e filosofia. Devo capire come fare, forse dovrò seguire tutto online, ma mi iscriverò”. E sui difetti di Maria De Filippi, Giordana è chiara: “Maria è una persona meravigliosa”. (Continua dopo la foto)

La musica ovviamente non la si metterà in cantina ed il sogno futuro si chiama Festival di Sanremo: “Si tratta del palco più prestigioso che c’è, sto preparando la mia canzone, ma non posso dire altro”, afferma Giordana -. I social network non rappresentano per lei una priorità: “Li uso solo per salutare, ma non faccio storie, non faccio niente. Spero che ai social in futuro si possa ‘togliere’ piuttosto che ‘aggiungere'”.

Il suo viso sembra d’angelo, di una purezza indescrivibile, e la stessa Giordana ammette di essere la cosiddetta brava ragazza: “Non ho mai infranto la legge, al massimo mi sarà rimasto impigliato qualche portachiavi quando uscivo dai negozi”. Nonostante sia non fissata con l’utilizzo dei social, il suo profilo Instagram è più che popolare. I fan che la seguono sono infatti ben 446 mila. Forse sarebbe utile per lei utilizzarlo maggiormente per non disperdere la marea di persone che la ascoltano e la amano follemente.

