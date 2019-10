“Ho sempre usato il mio corpo”. Raffaella Fico, la confessione a Storie Italiane mette tutti a tacere

Raffaella Fico sotto attacco per le foto che condivide sui social. La modella, ex compagna del calciatore Mario Balotelli dal quale ha avuto la figlia Pia, si è difesa nel corso dell’ultima puntata di Storie italiane dalle accuse che le muovo gli hater sui social. Secondo molti, la modella si mostrerebbe troppo: le sue foto sarebbero troppo sensuali e non dovrebbe condividerle. Il suo unico scopo a detta degli hater? Apparire.

Ma Raffaella non crede di fare nulla di male, anche perché il suo percorso nel mondo dello spettacolo, è iniziato e continua grazie all'uso che fa del suo corpo. Raffaella Fico è una donna avvenente e sensuale e posta spesso immagini sui social. Come fanno tutte le donne del mondo dello spettacolo, d'altronde. Ma Raffaella Fico, più delle altre, viene attaccata. A Eleonora Daniele e con l'aiuto di Corinne Clery, Raffella ammette di aver fatto un percorso televisivo in cui si è ritrovata a usare la sua fisicità.

















E se non usa il suo corpo lei, chi lo dovrebbe usare? Raffaella si mostra e si scopre ma non è mai andata oltre. È questo che ha precisato quando è stata ospite di Eleonora Daniele. Posta sì, foto del suo corpo, ma non esagera. In fondo, si è giustificata, non è stata lei a scegliere di diventare famosa usando il suo corpo… Le è stato proposto. E lei ha accettato. "Io non mi mostro sui social nuda ogni giorno, ho sicuramente fatto un percorso televisivo in cui ho usato la mia fisicità", ha detto la Fico.









E aggiunge: "Non ho scelto di usarla io, mi hanno proposto delle cose a cui ho detto sì, poi man mano si cresce e il percorso lavorativo si evolve". Raffaella Fico viene criticata e cerca di difendersi: "Io comunque nasco come modella, ho sempre lavorato con il mio corpo anche se non ne faccio un'arma". E infine: "Allora quando, in tv, c'è una donna in costume o in minigonna dobbiamo cambiare canale? Non sono d'accordo…".





Classe 1988, Raffaella è originaria della provincia di Napoli. Dopo aver vinto il titolo Miss Grand Prix a 18 anni, entra a far parte del cast del Grande Fratello. Ed è con il reality che le aprono le porte del successo. Tra le relazioni per le quali viene ricordata quella con Cristiano Ronaldo e quella con Mario Balotelli dal quale ha avuto la figlia Pia.

