Vi ricordate Katia Noventa? La ex showgirl oggi ha una nuova vita. Difficile immaginarla in questi panni… Il racconto a Storie Italiane

Katia Noventa, giornalista ed ex showgirl, ha cambiato completamente vita. Nella puntata di lunedì 21 ottobre, la Noventa è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane. Il tema della puntata: la nudità. L’ultima volta che Katia Noventa era apparsa in pubblico risale a qualche settimana: in quell’occasione, sempre a Storie Italiane, Katia Noventa aveva spiegato come era cambiata la sua vita quando si era avvicinata alla fede. È stata una cosa molto rapida che l’ha catapultata in un mondo diverso e ora la sua vita è completamente cambiata:

"È un viaggio iniziato un po' di anni fa che mi ha portato a Medjugorje e prima a Roma, a Sant'Andrea delle Fratte . Un giorno sono entrata in questa chiesa che vedevo sempre, il 27 novembre del 2012, e mi hanno detto che era la chiesa della Madonna della medaglia miracolosa" aveva raccontato in quell'occasione. "L'ho visto come un segno: senza saperlo sono entrata in un santuario. Poi sono andata a Parigi ed ho iniziato a seguire quella storia". E pensare che la Noventa era una delle showgirl più amate negli anni '90…

















Era il 2012 quando Katia Noventa varcò la soglia di quella porta, senza sapere che da quel momento la sua vita sarebbe cambiata per sempre. Il vero cambiamento, però, è arrivato dopo essere stata a Medjugorje in un periodo molto particolare e complicato della sua vita. "Andando a Medjugorje, ho sentito in me dei cambiamenti in un periodo particolare: ho sempre lavorato tantissimo, non ho avuto tempo per coltivare i miei interessi e le mie passioni. Avevo bisogno di prendere un periodo per me: venivo fuori da una delusione d'amore, ho subito violenze psicologiche e non me ne rendevo conto" aveva detto.









Ora Katia Noventa è una donna serena ma ci ha messo un po' di tempo a ricrearsi la sua felicità. "Quando uno ti critica molto, ti fa il vuoto intorno e ti mette in discussione: io non l'avevo capito – aveva detto nella precedente intervista – Questa cosa mi aveva creato dei problemi: criticava il mio lavoro, le mie scelte ed i miei amici. Non l'ho riconosciuta subito, ci ho messo un po': io pensavo fosse colpa mia, adesso capisco subito".







Oggi Katia è una donna sicura e sa ciò che vuole: “Per me invece è un valore l’intimità, conoscere una persona ed entrare nella sua vita, ma so di essere una delle poche: quando lo racconto, mi guardano straniti. È una scelta che ho fatto da un po’ di anni, è da un po’ di anni che non ho un compagno”. Katia Noventa al momento è single ma chissà che, grazie alla sua ritrovata serenità, non riesca anche a trovare l’uomo della sua vita.

Forme generose, capelli scuri e sex appeal da vendere. Negli anni ’90 Katia Noventa è stata il sogno erotico di milioni di italiani. La ricordiamo accanto a Mike Bongiorno e a Fiorello nel suo ”Karaoke”, ma che fine ha fatto? Eccola (a 50 anni)